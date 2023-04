Bad Erlach bezwingt Aspang

Details Samstag, 08. April 2023 00:35

1. Klasse Süd: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Bad Erlach vor rund 150 Besuchern mit 2:1 gegen den SC Aspang gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Aspang die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Die Gäste wurden nach neun Minuten mit einem Freistoß erstmals gefährlich. Doch dann übernahmen die Gastgeber das Kommando in diesem Spiel. Pascal Lindenthal brachte den Gast in der 32. Minute ins Hintertreffen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Stefan Weidinger mit dem 2:0 für Bad Erlach zur Stelle (42.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Martin Hubert seine Chance und schoss das 1:2 (44.) für den SC Aspang. In Halbzeit zwei steigerte sich der Gast und kam auch zu einigen guten Möglichkeiten. Obwohl dem SV Bad Erlach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Aspang zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Kein Sieger im Mittelfeld-Duell

Mit dem Dreier sprang Bad Erlach auf den sechsten Platz der 1. Klasse Süd. Die Heimmannschaft befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der SC Aspang hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Aspang überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Der SV Bad Erlach tritt kommenden Samstag, um 17:30 Uhr, beim SV Weikersdorf an. Einen Tag später empfängt der SC Aspang den SC Neunkirchen.

1. Klasse Süd: SV Bad Erlach – SC Aspang, 2:1 (2:1)

44 Martin Hubert 2:1

42 Stefan Weidinger 2:0

32 Pascal Lindenthal 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei