SC Zöbern gewinnt Torfestival gegen Weissenbach

1. Klasse Süd: Der EFM SC Zöbern und der SC Weissenbach lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Gegen den SC Zöbern setzte es für Weissenbach eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte der SC Weissenbach erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Die Partie begann ruppig. Doch die Gastgeber zeigten eine starke Anfangsphase. Lubomir Ulrich brachte Zöbern in der 19. Minute in Front. Matej Gorelka brachte den Ball per Freistoß sogar zum 2:0 zugunsten des Tabellenletzten über die Linie (23.). Doch die Gäste wussten zu antworten. Florent Thaci schlug doppelt zu und glich damit für Weissenbach aus (27./37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch in Halbzeit zwei sollten beide Mannschaften mit offenem Visier agieren. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem EFM SC Zöbern nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gorelka in diesem Spiel (61.). Kevin Nagl erhöhte für das Heimteam kurz vor Schluss auf 4:2 (86.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mathias Wollmann für einen Elfmeter-Treffer sorgte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Zöbern den SC Weissenbach 4:3.

Tabellenletzter zeigt Krallen

Für Zöbern ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der EFM SC Zöbern verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

Bei Weissenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Mit 24 Zählern aus 16 Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte der SC Weissenbach bisher acht Siege und kassierte acht Niederlagen.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt der SC Zöbern beim SC Berndorf an, schon einen Tag vorher muss Weissenbach seine Hausaufgaben beim SK Raika Wiesmath erledigen.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – SC Weissenbach, 4:3 (2:2)

93 Mathias Wollmann 4:3

86 Kevin Nagl 4:2

61 Matej Gorelka 3:2

37 Florent Thaci 2:2

27 Florent Thaci 2:1

23 Matej Gorelka 2:0

19 Lubomir Ulrich 1:0

