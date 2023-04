Lucky Punch! Last-Minute-Sieg von Weikersdorf beim SC Neunkirchen

Details Sonntag, 23. April 2023 00:38

1. Klasse Süd: Der SC Neunkirchen und der SV Weikersdorf boten den 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Neunkirchen hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Weikersdorf ging in Minute zwei in Führung. Patrick Hönigsperger jubelte über die schnelle Führung. Einige Minuten später bewahrte Keeper Martin Skarek die Heimelf vor einem weiteren Gegentreffer. Andras Dunai war dann zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Neunkirchen (34.). Zwei Minuten später hielt Skarek einen Elfmeter. Vaclav Kubecek versenkte die Kugel dann aber kurze Zeit später doch zum 2:1 (39.) für die Gäste. Der SV Weikersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die Gastgeber drängten dann auf den Ausgleich. Oliver Vejnar schoss für Neunkirchen dann in der 74. Minute das zweite Tor und den verdienten Ausgleich zum 2:2. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Ulrich Hauke in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für Weikersdorf. Schließlich sprang für den Gast gegen den SC Neunkirchen ein Dreier heraus.

Spät, später, Hauke: Sieg dank Last-Minute-Treffer

In der Tabelle liegt Neunkirchen nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Nach der Niederlage gegen den SV Weikersdorf bleibt der SC Neunkirchen weiterhin glücklos.

Weikersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Weikersdorf holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Durch den Erfolg rückte Weikersdorf auf die zehnte Position der 1. Klasse Süd vor. Mit erschreckenden 42 Gegentoren stellt der SV Weikersdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Sechs Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat Weikersdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Weikersdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Neunkirchen stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) beim 1.SC Felixdorf vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Weikersdorf den SV Bad Erlach.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SV Weikersdorf, 2:3 (1:2)

93 Ulrich Hauke 2:3

74 Oliver Vejnar 2:2

39 Vaclav Kubecek 1:2

34 Andras Dunai 1:1

2 Patrick Hoenigsperger 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei