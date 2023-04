Oberwaltersdorf zieht beim SC Weissenbach den Kürzeren

Details Sonntag, 23. April 2023 00:44

1. Klasse Süd: Bei Weissenbach gab es für den ASK Oberwaltersdorf vor rund 150 Zuschauern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Weissenbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einem 3:0 ganz zugunsten von Oberwaltersdorf gelaufen.

Nach der Abtastphase schlugen die Heimischen erstmals zu. Florent Thaci brachte Weissenbach nach 26 Minuten die 1:0-Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Nach einer guten Stunde gab es Elfmeter für die Gastgeber. Mario Ecker beförderte das Leder zum 2:0 des SC Weissenbach über die Linie (63.). Doppelschlag: Für das 3:0 des Heimteams sorgte Martin Blaho, der in Minute 64 zur Stelle war. Marcel Raisinger verkürzte für den ASK Oberwaltersdorf später in der 72. Minute auf 1:3. Den Vorsprung von Weissenbach ließ Thaci in der 77. Minute aber wieder anwachsen und stellte auf 4:1. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 82. Minute machte Raisinger zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SC Weissenbach war jedoch weiterhin groß. Letzten Endes ging Weissenbach im Duell mit Oberwaltersdorf als Sieger hervor.

Zwei-Tore-Mann Raisinger reicht Oberwaltersdorf nicht

Beim SC Weissenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Weissenbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit diesem Sieg zog der SC Weissenbach am ASK Oberwaltersdorf vorbei auf Platz fünf. Oberwaltersdorf fiel auf die siebte Tabellenposition. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der ASK Oberwaltersdorf momentan auf dem Konto. Neun Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Weissenbach.

Weissenbach stellt sich am Dienstag (19:30 Uhr) beim SK Raika Wiesmath vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt Oberwaltersdorf den SK Wiesmath.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – ASK Oberwaltersdorf, 4:2 (1:0)

82 Marcel Raisinger 4:2

77 Florent Thaci 4:1

72 Marcel Raisinger 3:1

64 Martin Blaho 3:0

63 Mario Ecker 2:0

26 Florent Thaci 1:0

