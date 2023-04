Überraschung gelungen! Zöbern bezwingt Berndorf

Details Mittwoch, 26. April 2023 00:08

1. Klasse Süd: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Berndorf gegen den SC Zöbern kein Kapital schlagen und erlitt vor etwa 115 Zuschauern eine überraschende 3:5-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Zöbern wuchs über sich hinaus und fügte dem SC Berndorf eine Pleite zu. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der EFM SC Zöbern bereits in Front. Matej Gorelka markierte in der zweiten Minute mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer die Führung. Das 1:1 von Berndorf bejubelte Peter Katzenschlager (11.). Markus Wurglitsch versenkte die Kugel zum 2:1 (19.) für Berndorf. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Gorelka den Ausgleich (21.) für das Tabellenschlusslicht. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lubomir Ulrich schnürte einen Doppelpack (28./42.), sodass der SC Zöbern fortan mit 4:2 führte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 5:2 von Ulrich für Zöbern war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Für das 3:5 des SC Berndorf zeichnete Fitim Vorfaj per Elfmeter verantwortlich (75.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der EFM SC Zöbern einen dreifachen Punktgewinn gegen Berndorf.

Berndorf muss zweite Niederlage einstecken

Mit 43 Zählern führt der SC Berndorf das Klassement der 1. Klasse Süd souverän an. Erfolgsgarant der Gastgeber ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz von Berndorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Berndorf bisher 14 Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der SC Zöbern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei ergatterten Zähler hatten für den Gast das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Vier Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Zöbern derzeit auf dem Konto. Der EFM SC Zöbern befindet sich nach drei Spielen ohne Niederlage in Folge auf dem Weg nach oben und hat die Abstiegsplätze bereits verlassen.

Berndorf empfängt schon am Samstag den SV Bad Erlach als nächsten Gegner. Für den SC Zöbern geht es schon am Freitag bei der Reserve des USV Scheiblingkirchen weiter.

1. Klasse Süd: SC Berndorf – EFM SC Zöbern, 3:5 (2:4)

75 Fitim Vorfaj 3:5

50 Lubomir Ulrich 2:5

42 Lubomir Ulrich 2:4

28 Lubomir Ulrich 2:3

21 Matej Gorelka 2:2

19 Markus Wurglitsch 2:1

11 Peter Katzenschlager 1:1

2 Matej Gorelka 0:1

