Scheiblingkirchen II lässt gegen Zöbern nichts anbrennen

Details Samstag, 29. April 2023 00:04

1. Klasse Süd: Erfolglos ging der Auswärtstermin von Zöbern bei der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen über die Bühne. Der EFM SC Zöbern verlor das Match vor etwa 110 Zuschauern mit 0:2. Scheiblingkirchen II ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Die Heimmannschaft war im Hinspiel gegen den SC Zöbern zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Die ersten Minuten konnte Zöbern die Null noch halten. Deniz Maktav brachte den USV Scheiblingkirchen II dann in der 13. Minute in Front. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Zöbern holte in den letzten drei Spielen sieben Punkte und wollte auch diesmal nicht leer ausgehen. Doch der Tabellenzweite war abgebrühter. Jakob Eidler war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und Scheiblingkirchen II inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USV Scheiblingkirchen II Zöbern 2:0.

Zöberns Aufholjagd vorerst gestoppt

Scheiblingkirchen II stabilisiert nach dem Erfolg über den EFM SC Zöbern die eigene Position im Klassement. Am USV Scheiblingkirchen II gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 13-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Süd. Mit dem Sieg baute der USV Scheiblingkirchen II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Scheiblingkirchen II elf Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Scheiblingkirchen II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SC Zöbern steht nach 19 Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 23 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Zöbern alles andere als positiv.

Nachdem der EFM SC Zöbern die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SC Zöbern aktuell den neunten Rang.

Der USV Scheiblingkirchen II ist am Montag (16:30 Uhr) beim 1.SC Felixdorf zu Gast. Zöbern erwartet am Sonntag den ASK Oberwaltersdorf.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – EFM SC Zöbern, 2:0 (1:0)

85 Jakob Eidler 2:0

13 Deniz Maktav 1:0

