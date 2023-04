Weikersdorf feiert späten Sieg über Grimmenstein

Details Samstag, 29. April 2023 00:35

1. Klasse Süd: Weikersdorf und der SV Grimmenstein boten den knapp 70 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte der SVG für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

In der ersten Viertelstunde hielt bei beiden Teams die Null. Matthias Schlager sicherte dem SV Weikersdorf vor 70 Zuschauern die Führung (17.). Maximilian Rottensteiner machte in der 37. Minute das 2:0 der Gastgeber perfekt. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Fabian Aulabauer mit einem Freistoß das 1:2 zugunsten des SV Grimmenstein (42.). Die Pausenführung von Weikersdorf fiel knapp aus. Die Gäste durften im zweiten Durchgang erneut jubeln. In der 65. Minute war Aulabauer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Ulrich Hauke, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung des SV Weikersdorf sicherstellte. Am Schluss gewann Weikersdorf gegen den SVG.

Hauke tütet den Sieg ein

Der SV Weikersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Weikersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SV Weikersdorf ist deutlich zu hoch. 46 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Weikersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. Der SV Weikersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beim SV Grimmenstein präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der SVG verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der SV Grimmenstein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Auf zehntem Rang hielt sich Weikersdorf in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne.

Für den SV Weikersdorf geht es am kommenden Samstag beim 1. SC Sollenau weiter. Der SVG ist am kommenden Montag zu Gast bei der SVg Pitten.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – SV Grimmenstein, 3:2 (2:1)

87 Ulrich Hauke 3:2

65 Fabian Aulabauer 2:2

42 Fabian Aulabauer 2:1

37 Maximilian Rottensteiner 2:0

17 Matthias Schlager 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei