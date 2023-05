SVg Pitten gewinnt beim SK Wiesmath

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:19

1. Klasse Süd: Für den SK Wiesmath gab es in der Partie gegen die SVg Pitten, an deren Ende vor 155 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Pitten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war Wiesmath mit 1:5 krachend untergegangen.

In Minute elf vergab Nikola Frljuzec einen elfmeter für die Gäste, den Schlussmann Michael Sanz parieren konnte. Martin Liska versenkte die Kugel dann aber zum 1:0 (16.). Dem SK Raika Wiesmath gelang mithilfe der SVg Pitten der Ausgleich, als Manuel Berthold das Leder in das eigene Tor lenkte (46.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Doch nach der Pause legten zunächst die Gäste einen Zahn zu. In der 56. Minute erzielte Ondrej Skorec das 2:1 für die SVg Pitten. Das 3:1 für den Gast stellte Liska sicher. In der 61. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 von Pitten sorgte Skorec, der in Minute 70 zur Stelle war. Christian Senft verkürzte für den SK Wiesmath später in der 82. Minute auf 2:4. Zum Schluss feierte die SVg Pitten einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gastgeber.

Pitten springt vorerst auf Rang drei

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Wiesmath. Die mittlerweile 47 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Leistungssteigerung des SK Raika Wiesmath lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der SK Wiesmath einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Wann findet der SK Raika Wiesmath die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SVg Pitten setzte es eine neuerliche Pleite, womit Wiesmath im Klassement weiter abrutschte. Die Stärke des SK Wiesmath liegt in der Offensive – mit insgesamt 39 erzielten Treffern. Sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Wiesmath momentan auf dem Konto. Der SK Raika Wiesmath baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Klassement machte Pitten einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die SVg Pitten derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der SVg Pitten noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SK Wiesmath tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, beim SC Aspang an. Einen Tag später empfängt Pitten den ASK Oberwaltersdorf.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SVg Pitten, 2:4 (1:1)

82 Christian Senft 2:4

70 Ondrej Skorec 1:4

61 Martin Liska 1:3

56 Ondrej Skorec 1:2

46 Eigentor durch Manuel Berthold 1:1

16 Martin Liska 0:1

