Sollenaus Toth weist Weikersdorf früh in die Schranken

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:34

1. Klasse Süd: Nichts zu holen gab es für Weikersdorf beim SC Sollenau. Die Gastgeber erfreuten ihre 140 Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der 1. SC Sollenau die Nase vorn. Der SC Sollenau war im Hinspiel gegen den SV Weikersdorf zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Der 1. SC Sollenau legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Norbert Bela Toth aufhorchen (5./14.). Die Hintermannschaft von Weikersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Alperen Sahinarslan legte in der 80. Minute zum 3:0 für den SC Sollenau nach. Der SV Weikersdorf bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Maximilian Rottensteiner, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (83.) Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ulrich Hauke für einen Treffer sorgte (93.). Schlussendlich verbuchte der 1. SC Sollenau gegen Weikersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Sollenau feiert fünften Saisonsieg

Auf elftem Rang hielt sich der SC Sollenau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Der 1. SC Sollenau machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwölf. Fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat der SC Sollenau momentan auf dem Konto. Der 1. SC Sollenau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Weikersdorf. Die mittlerweile 49 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Weikersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Am kommenden Freitag trifft der SC Sollenau auf den 1.SC Felixdorf, der SV Weikersdorf spielt tags darauf gegen den SC Weissenbach.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SV Weikersdorf, 3:1 (2:0)

93 Ulrich Hauke 3:1

80 Alperen Sahinarslan 3:0

14 Norbert Bela Toth 2:0

5 Norbert Bela Toth 1:0

