Weissenbach schießt Weikersdorf ab

1. Klasse Süd: Der SV Weikersdorf kam gegen Weissenbach vor rund 220 Zuschauern mit 1:6 unter die Räder. Der SC Weissenbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Weikersdorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der SV Weikersdorf die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Weissenbach bereits in Front. Karlo Olsak markierte in der dritten Minute die Führung. Der Gast baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den SC Weissenbach durch ein Eigentor von WeikersdorfsMatthias Stögmüller in der 43. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mathias Wollmann den Vorsprung von Weissenbach auf 3:0 (45.). Nach dem souveränen Auftreten des SC Weissenbach überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, trafen auch die Heimischen erstmals. In der 47. Minute erzielte der SV Weikersdorf durch Patrick Hönigsperger das 1:3. Markus Krajnik gelang ein Doppelpack (50./54.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Mario Ecker legte in der 87. Minute zum 6:1 für Weissenbach nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der SC Weissenbach einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Weissenbach sichert Platz drei ab

Durch diese Niederlage fällt Weikersdorf in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Mit 55 Toren fingen sich die Gastgeber die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd ein. Der SV Weikersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Weissenbach hat nach dem souveränen Erfolg über Weikersdorf weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Offensive des SC Weissenbach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Weikersdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 48-mal schlugen die Angreifer von Weissenbach in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Weissenbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Weissenbach elf Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC Weissenbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach der klaren Niederlage gegen Weissenbach ist Weikersdorf weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd.

Am kommenden Freitag tritt der SV Weikersdorf beim SK Raika Wiesmath an, während der SC Weissenbach einen Tag später den 1.SC Felixdorf empfängt.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – SC Weissenbach, 1:6 (0:3)

87 Mario Ecker 1:6

54 Markus Krajnik 1:5

50 Markus Krajnik 1:4

47 Patrick Hoenigsperger 1:3

45 Mathias Wollmann 0:3

43 Eigentor durch Matthias Stoegmueller 0:2

3 Karlo Olsak 0:1

