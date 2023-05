Berndorf triumphiert über Grimmenstein: Beyigi tütet den Sieg ein

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:02

1. Klasse Süd: Der SC Berndorf und der SV Grimmenstein lieferten sich vor etwa 200 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Berndorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der SVG hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in dieses Spiel. Der SC Berndorf geriet in der 23. Minute durch einen Treffer von Patrick Kökeny ins Hintertreffen. Nach 27 Minuten wurde Berndorf ein Treffer wegen Abseitsposition aberkannt. Vor 200 Zuschauern traf Benedikt Holzer zum 2:0 (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der zweiten Halbzeit drehte der Tabellenführer aber auf und das Spiel um. Arlind Krasniqi war zur Stelle und markierte das 1:2 von Berndorf (58.). In der 70. Minute gelang dem Spitzenreiter, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Markus Wurglitsch. Der SV Grimmenstein kam nicht mehr ins Spiel zurück, Mehran Beyigi brachte den SC Berndorf sogar in Führung (87.). Der SVG ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Berndorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Knapper Heimsieg nach 0:2-Rückstand

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Berndorf 51 Zähler zu Buche. 62 Tore – mehr Treffer als das Heimteam erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Berndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beim SV Grimmenstein präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den fünften Tabellenplatz. Der SVG verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Der SC Berndorf tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim 1. SC Sollenau an. Einen Tag später empfängt der SV Grimmenstein die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen.

1. Klasse Süd: SC Berndorf – SV Grimmenstein, 3:2 (0:2)

87 Mehran Beyigi 3:2

70 Markus Wurglitsch 2:2

58 Arlind Krasniqi 1:2

36 Benedikt Holzer 0:2

23 Patrik Koekeny 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei