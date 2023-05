Oberwaltersdorf fertigt Aspang ab

Details Montag, 22. Mai 2023 00:06

1. Klasse Süd: Aspang blieb gegen Oberwaltersdorf chancenlos und kassierte vor 150 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der ASK Oberwaltersdorf wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Oberwaltersdorf ging vor 150 Zuschauern in Führung. Lukas Laha war es, der in der 15. Minute zur Stelle war. Wer glaubte, der SC Aspang sei geschockt, irrte. Jaroslav Prekop machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (18.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 2:1 und 3:1 (Elfmeter) war wieder Laha verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (53./74.). Marcel Raisinger legte in der 81. Minute zum 4:1 für den ASK Oberwaltersdorf nach. Laha führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (83.). Am Ende kam Oberwaltersdorf gegen Aspang zu einem verdienten Sieg.

Laha lässt es richtig krachen

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des ASK Oberwaltersdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SC Aspang in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Aspang im Klassement weiter an Boden.

Nächster Prüfstein für Oberwaltersdorf ist der SV Weikersdorf (Sonntag, 11:00 Uhr). Der SC Aspang misst sich am selben Tag mit der SVg Pitten (17:00 Uhr).

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – SC Aspang, 5:1 (1:1)

83 Lukas Laha 5:1

81 Marcel Raisinger 4:1

74 Lukas Laha 3:1

53 Lukas Laha 2:1

18 Jaroslav Prekop 1:1

15 Lukas Laha 1:0

