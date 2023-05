SC Zöbern überrennt Neunkirchen

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:13

1. Klasse Süd: Dem vermeintlichen Underdog, dem EFM SC Zöbern, wusste der SC Neunkirchen nichts entgegenzusetzen und kassierte vor über 100 Besuchern ein herbes 1:7. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SC Zöbern beugen mussten. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von Neunkirchen bei Zöbern geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Neunkirchen bereits in Front. Thomas Hartl markierte in der vierten Minute die Führung. Lubomir Ulrich trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein und glich aus. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Matej Gorelka schnürte einen Doppelpack (23./43.), sodass der EFM SC Zöbern fortan mit 3:1 führte. Der Unparteiische tadelte Robin Schanner von Neunkirchen und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Ulrich (66.), Christopher Stampfl (80.) und Gorelka (84.), die weitere Treffer für den SC Zöbern folgen ließen. Niklas Polreich stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:1 für den Tabellenletzten her (88.). Die Gäste überrannten den SC Neunkirchen förmlich mit sieben Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zöbern lässt im Kampf um den Klassenerhalt nicht locker

Trotz der Schlappe behält Neunkirchen den fünften Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Neunkirchen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Zöbern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Neunkirchen ist der EFM SC Zöbern weiter im Aufwind.

Während der SC Neunkirchen am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Grimmenstein gastiert, duelliert sich der SC Zöbern am gleichen Tag mit dem SC Aspang.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – EFM SC Zöbern, 1:7 (1:3)

88 Niklas Polreich 1:7

84 Matej Gorelka 1:6

80 Christopher Stampfl 1:5

66 Lubomir Ulrich 1:4

43 Matej Gorelka 1:3

23 Matej Gorelka 1:2

11 Lubomir Ulrich 1:1

4 Thomas Hartl 1:0

