Klatsche für Bad Erlach beim SC Sollenau

1. Klasse Süd: Mit einer 1:5-Niederlage vor mehr als 110 Zuschauern im Gepäck ging es für den SV Bad Erlach vom Auswärtsmatch beim SC Sollenau in Richtung Heimat. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der 1. SC Sollenau als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte Bad Erlach deutlich mit 3:0 gewonnen.

Der SC Sollenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alperen Sahinarslan traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Pascal Lindenthal den Ausgleichstreffer für den SV Bad Erlach. Jailson Severiano Alves stellte die Weichen für den 1. SC Sollenau auf Sieg, als er in Minute 19 mit dem Elfmeter zum 2:1 zur Stelle war. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Waldir De Jesus Santos Junior in der 29. Minute, der damit auf 3:1 erhöhte. Die Hintermannschaft von Bad Erlach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Alves legte in der 67. Minute per Strafstoß zum 4:1 für den SC Sollenau nach. Ayoub Boutarbouch vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 78. Spielminute. Nach abgeklärter Leistung blickte der 1. SC Sollenau auf einen klaren Heimerfolg über den SV Bad Erlach.

Befreiungsschlag für Sollenau

Der SC Sollenau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Bad Erlach die dritte Pleite am Stück.

Mit diesem Sieg zog der 1. SC Sollenau am Gast vorbei auf Platz zehn. Der SV Bad Erlach fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am nächsten Samstag (17:30 Uhr) reist der SC Sollenau zum SC Neunkirchen, tags zuvor begrüßt Bad Erlach den SC Weissenbach vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SV Bad Erlach, 5:1 (3:1)

78 Ayoub Boutarbouch 5:1

67 Jailson Severiano Alves 4:1

29 Waldir De Jesus Santos Junior 3:1

19 Jailson Severiano Alves 2:1

5 Pascal Lindenthal 1:1

2 Alperen Sahinarslan 1:0

