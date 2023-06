Später Treffer bringt Weissenbach den Sieg beim SV Bad Erlach

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:04

1. Klasse Süd: Am Freitag begrüßte Bad Erlach Weissenbach. Die Begegnung ging vor rund 250 Zuschauern mit 2:1 zugunsten des Gasts aus. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Weissenbach. Auf eigenem Platz hatte Weissenbach das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Die Hausherren kämpfen aktuell noch um den Klassenerhalt und legte dementsprechend los. Alexander Kriegler war zur Stelle und markierte das 1:0 des SV Bad Erlach (22.). Den Freudenjubel des Gastgebers machte Mario Ecker aber schnell wieder zunichte, als er kurz darauf per Freistoß den Ausgleich besorgte (26.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Der SC Weissenbach ging dann in Führung, denn Semih Recep Gökce versenkte die Kugel in der 82. Minute zum 2:1. Kriegler, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 84. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Am Ende hieß es für Weissenbach: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Bad Erlach.

Bad Erlach muss weiter zittern

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SV Bad Erlach im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Bad Erlach alles andere als positiv.

Beim SC Weissenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Trotz des Sieges bleibt Weissenbach auf Platz drei.

Der Motor des SV Bad Erlach stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim SC Weissenbach, wo man insgesamt 39 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Während Bad Erlach am Freitag, den 16.06.2023 (19:30 Uhr) beim SK Raika Wiesmath gastiert, steht für Weissenbach einen Tag später (17:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Neunkirchen auf der Agenda.

1. Klasse Süd: SV Bad Erlach – SC Weissenbach, 1:2 (1:1)

82 Semih Recep Goekce 1:2

26 Mario Ecker 1:1

22 Alexander Kriegler 1:0

