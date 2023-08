Scheiblingkirchen II unterliegt SK Wiesmath

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Nichts zu holen gab es für die Reserve von Scheiblingkirchen beim SK Wiesmath. Vor 200 Besuchern fand der Auftakt zur neuen Saison in Wiesmath statt. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:2.

Blitzstart! Wiesmath legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Josef Schwarz aufhorchen (4./5.). Doch die Gäste fingen sich schnell wiede rund konnten den Anschluss finden. Tobias Mach verkürzte für den USV Scheiblingkirchen II später in der 17. Minute auf 1:2. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Maximilian Handler, der nur wenige Sekunden in der 18. Minute zur Stelle war und das 3:1 erzielte. Wiesmaths Maximilian Handler musste nach seinem Jubel aber dann in Minute 44 abtreten - Gelb-Rot wegen Unsportlichkeit. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Koszö trifft zur Vorentscheidung

In der 77. Spielminute setzte sich der SK Wiesmath erneut durch und Balazs Tibor Koszö erzielte das vorentscheidende 4:1. Nur drei Minuten später trafen wieder die Gäste. Nico Kirner beförderte das Leder zum 2:4 von Scheiblingkirchen II über die Linie (80.). Schlussendlich verbuchte Wiesmath gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Am kommenden Samstag trifft Wiesmath auf den SC Weissenbach, der USV Scheiblingkirchen II spielt tags zuvor gegen den BSV Enzesfeld/H.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – USV Scheiblingkirchen II, 4:2 (3:1)

