Zillingdorf bricht beim BSV Enzesfeld/H. ein

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwa 120 Zuschauer kamen zur Sportanlage nach Hirtenberg um das erste Spiel der neuen Saison zu sehen und kamen dabei voll auf ihre Rechnung. Mit 1:5 verlor der SV Zillingdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen den BSV Enzesfeld/H.

Die ersten Minuten gehörten klar den Gastgebern, die einige Möglichkeiten vorfanden. Nach neun Minuten stellten sich auch die Gäste erstmals im gegnerischen Strafraum vor. Vor 120 Zuschauern markierte Nihat Güzel per Kopf das 1:0 (24.). Jan Richard Lunczer übernahm einen Steckpass, traf zum 2:0 und trug sich somit in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christoph Feibel köpfte das Leder nach einem doppelten Lattentreffer eines Freistoßes vom linken Strafraumeck ins Netz und legte in der 35. Minute zum 3:0 für den BSV Enzesfeld/H. nach. Luftüberlegenheit! Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Schabauer ebenfalls mit einem Kopfball das 4:0 nach (44.). BSV Enzesfeld/H. dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Spiel schon in Halbzeit eins entschieden

In der Schlussphase gelang Anil Cengiz noch der Ehrentreffer für Zillingdorf (82.). Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Stefan Ruffini von den Gästen in der 91. Minute. Der BSV Enzesfeld/H. baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Yasin Ceylan in der 94. Minute zum 5:1-Endstand abstauben konnte. Am Ende feierte das Heimteam einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen den SV Zillingdorf kam BSV Enzesfeld/H. zu einem verdienten Sieg.

BSV Enzesfeld/H. tritt am Freitag, den 18.08.2023, um 19:30 Uhr, bei der Reserve des USV Scheiblingkirchen an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt Zillingdorf den SC Lanzenkirchen.

1. Klasse Süd: BSV Enzesfeld/H. – SV Zillingdorf, 5:1 (4:0)

94 Yasin Ceylan 5:1

82 Anil Cengiz 4:1

44 Michael Schabauer 4:0

35 Christoph Feibel 3:0

27 Jan Richard Lunczer 2:0

24 Nihat Guezel 1:0

