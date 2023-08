Oberwaltersdorf liest SC Sollenau die Leviten

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Vor rund 190 Besuchern kam es am Freitagabend zum Kräftemessen zwischen dem 1. SC Sollenau und dem ASK Oberwaltersdorf. Der ASK Oberwaltersdorf zog dem 1. SC Sollenau das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Schlusslichts.

Für den SC Sollenau lief vor 190 Zuschauern wenig rund: Die Gastgeber gerieten schnell in Rückstand. Berkin Gürünlü schloss einen Sololauf mit der Führung ab. In MInute 19 scheiterten die Heimischen an der Querlatte.

Doppelchance von Sollenau nach Eckball aber Tormann und Latte verhindern das Tor Äss Bästäck, Ticker-Reporter

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Oberwaltersdorfs Gürünlü mit seinem zweiten Tagestreffer das 2:0 (45.). Mit der Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Gürünlü der Man of the Match

Kurz nach dem der Pfiff zur zweiten Halbzeit ertönte, fiel wohl die Vorentscheidung in dieser Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marcel Raisinger, als er das 3:0 für den ASK Oberwaltersdorf besorgte (47.). Für das 4:0 von Oberwaltersdorf sorgte Andre Croatto, der in Minute 72 zur Stelle war. Oberwaltersdorf baute den Vorsprung in der 88. Minute aus udn zum dritten Mal wurde Gürünlü als Torschütze gefeiert. Der ASK Oberwaltersdorf überrannte den 1. SC Sollenau förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Für den SC Sollenau stand nach 26 Spieltagen in der vergangenen Saison der sechste Platz zu Buche.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Oberwaltersdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Der ASK Oberwaltersdorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt.

Am nächsten Freitag reist der 1. SC Sollenau zum ASK Trumau, zeitgleich empfängt Oberwaltersdorf den SV Zillingdorf.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – ASK Oberwaltersdorf, 0:5 (0:2)

88 Berkin Gueruenlue 0:5

72 Andre Croatto 0:4

47 Marcel Raisinger 0:3

45 Berkin Gueruenlue 0:2

8 Berkin Gueruenlue 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.