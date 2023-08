Später Schwarz-Siegtreffer für Wiesmath bei Weissenbach

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwa 130 Besucher pilgerten nach Weissenbach um das Spiel des SC Weissenbach gegen den SK Wiesmath zu verfolgen. Der SC Weissenbach steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SK Raika Wiesmath mit 1:2.

Das Spiel war von Beginn an auf Offensive getrimmt. Weissenbach geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Andras Stieber das schnelle 1:0 für den SK Wiesmath erzielte.

Lattenkopfball Weißenbach Lucas Fleck, Ticker-Reporter

Weißenbach scheiterte kurz vor der Pause an der Querlatte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Schneller Ausgleich, später Siegtreffer

Thorsten Tannert versenkte den Ball in der 46. Minute im Netz von Wiesmath. Nach 67 Minuten rettete auch auf Seiten der Gastgeber die Torumrandung.

Lattenkopfball Wiesmath Lucas Fleck, Ticker-Reporter

Weissenbachs Trainer Helmut Vogl wurde nach 82 Minuten vom Unparteiischen mit Rot vom Platz geschickt (Bedr.). Ein später Treffer von Josef Schwarz, der in der Schlussphase erfolgreich war (88.), bedeutete die Führung für den Spitzenreiter. Zum Schluss feierte der SK Raika Wiesmath einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Weissenbach.

Der dritte Platz und 39 Punkte lautete die Bilanz von Weissenbach am Ende der vergangenen Saison. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der Gastgeber derzeit auf dem siebten Rang.

Mit 33 Punkten aus den insgesamt 26 Partien der letzten Spielzeit stand der SK Wiesmath schließlich auf dem neunten Platz.

Am kommenden Samstag trifft der SC Weissenbach auf den BSV Enzesfeld/H, Wiesmath spielt tags zuvor gegen den SC Aspang.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – SK Raika Wiesmath, 1:2 (1:1)

88 Josef Schwarz 1:2

46 Thorsten Tannert 1:1

8 Andras Stieber 0:1

