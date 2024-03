USC Litschau: "Wollen so schnell wie möglich von hinten weg"

1. Klasse Waldviertel

Der USC Litschau hat in der 1. Klasse Waldviertel, was die Leistung anbelangt, bis dato äußerst ordentlich performt, wenngleich man sich im ersten Spiel mit einer durchaus bitteren 1:2-Niederlage in Gastern vorerst nicht belohnen konnte. Im zweiten Auftritt machten es die Mannen von Trainer Martin Glaser schließlich besser und zwangen Albrechtsberg – trotz vieler liegen gelassener Chancen - in die Knie. Ligaportal hat diesen Umstand zum Anlass genommen, um mit dem Coach des USC Litschau über den Start in die Rückrunde, die Vorbereitung, die Ziele sowie den nächsten Gegner aus Nondorf zu plaudern.

Ligaportal: Herr Glaser, wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt Ihrer Mannschaft aus?

Martin Glaser: Ich bin, was das Auftreten der Mannschaft betrifft, sehr zufrieden. Leider haben wir die erste Partie mit 1:2 gegen Gastern sehr unglücklich verloren, in der zweiten Runde haben wir dann hochverdient gewonnen, das hätte aber höher ausgehen müssen. Auch wenn wir zweimal in Rückstand waren, wir sind natürlich froh, dass wir das gedreht haben. Vom Auftreten her sind wir wie gesagt sehr zufrieden, ich hoffe, dass es so weitergeht.

Ligaportal: Hat sich dieser gewisse Aufwärtstrend bereits in irgendeiner Form in der Vorbereitung angekündigt, war das spürbar?

Martin Glaser: Ja, ich muss sagen, dass alle sehr gut mitgezogen haben, die gesamte Vorbereitung war echt top, auch was die jüngeren Spieler betrifft, es gilt wirklich für alle. Wir waren teilweise an Freitagen 30 Leute, da es allen getaugt hat. Wir waren da schon gut eingestimmt, schön ist natürlich auch, wenn man die Fortschritte bei den Jungen sieht, da sie immer im Training waren.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich nun für das restliche Frühjahr gesetzt?

Martin Glaser: Das Hauptziel ist natürlich, so schnell wie möglich von unten wegzukommen, um uns – wenn wir das schaffen – gleich gut auf die nächste Saison vorbereiten zu können. Es schläft aber natürlich keiner, das wird nicht so einfach, aber wir werden das schaffen. Wir geben keine Platzierung aus, wollen einfach so viele Punkte wie möglich sammeln und so schnell wie möglich von hinten weg.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Truppe in der nächsten Runde, es geht ja gegen Nondorf?

Martin Glaser: In Nondorf ist auf dem dortigen Platz sicher gefragt, dass wir sofort präsent sind, die Zweikämpfe gewinnen, weil es sich nicht um den größten Sportplatz handelt. Überhaupt sind sie eine kampfstarke Truppe, die man nicht unterschätzen darf. Es gilt für uns, von der ersten Minute an die Zweikämpfe anzunehmen und diese zu gewinnen.

