Erlebach-Mission beim SV Albrechtsberg beginnt mit Eins-zu-Eins-Wechseln und Stabilisierung der Defensive

17. Juni 2024

Der SV Albrechtsberg hat in der abgelaufenen Spielzeit der 1. Klasse Waldviertel am Ende den achten Tabellenplatz belegt. Gemessen an den Leistungen im Herbst und dem Umstand, dass man als Zweiter überwinterte, mutet dieser Umstand nicht allzu befriedigend an. Mit Rückkehrer Stefan Erlebach hat man nun einen neuen Mann auf der Trainerposition. Er kommt nach sechs Jahren mit viel Rückenwind in seine Heimat Albrechtsberg, zumal Erlebach mit Liga-Konkurrent Schwarzenau eine herausragende Saison absolvierte, wider Erwarten landete man letztlich gar im Spitzenfeld, obwohl das Ziel eigentlich nur der Klassenerhalt gewesen sei. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Stefan Erlebach über seine neue Aufgabe gesprochen. In diesem Zusammenhang sprach der neue Trainer unter anderem über die abgelaufene Spielzeit des SVA, aber auch über die anstehende Vorbereitung, konkrete Hebel, die man zu tätigen gedenkt, Veränderungen im Kader sowie die Ziele, die man sich setzt.

Ligaportal: Herr Erlebach, worauf müssen Sie sich bei Ihrer neuen Aufgabe in Albrechtsberg einstellen?

Stefan Erlebach: Ich habe nach sechs Jahren in Schwarzenau aufgehört, mich entschieden, mal etwas Neues zu beginnen. Es ist jedenfalls eine schwierige Situation, zumal die Rückrunde für Albrechtsberg nicht ganz gut verlaufen ist. Wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir weniger Tore kassieren, hinten gefestigter sind und natürlich auch wieder jungen Spielern die Chance geben, beziehungsweise diese langsam einbauen.

Ligaportal: Ist im Zuge der anstehenden Vorbereitung auch ein explizites Kennenlernen geplant?

Stefan Erlebach: Ich kenne die Truppe prinzipiell, da ich aus der Gemeinde bin, es wird aber natürlich auch ein Kennenlernen geben. Wir beginnen die Vorbereitung am 12. Juli, werden dann ein gutes Monat Zeit haben. Die Vorbereitung wird intensiv sein, ich freue mich aber schon sehr auf die neue Aufgabe.

Ligaportal: Wird es im Kader Veränderungen geben?

Stefan Erlebach: Wir haben bis jetzt mit vier Legionären gespielt, zwei davon können leider nicht mehr, einer wird am Knöchel operiert, einer möchte wieder in Tschechien spielen. Von daher wird es Änderungen am Legionärssektor geben, prinzipiell wird man aber beisammen bleiben, wie wir es jetzt sind, es handelt sich jeweils um 1:1-Wechsel, die wir vorhaben.

Ligaportal: Bleibt uns an der Stelle noch, über die Ziele für die kommende Saison zu sprechen. Worauf stellt man sich diesbezüglich ein?

Stefan Erlebach: Prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass die Klasse noch einmal stärker sein wird als das im vorigen Jahr der Fall war. Somit wäre mal ein einstelliger Tabellenplatz mein Ziel und so schnell wie möglich am Anfang Punkte zu machen, damit wir nicht Gefahr laufen, hinten reinzurutschen.

