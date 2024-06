USV Raxendorf: Trainerwechsel trotz Gebietsliga-Aufstieg nach Elfmeter-Entscheid in der Relegation!

1. Klasse Waldviertel

Am Samstag, dem 15. Juni, wurde in Getzersdorf nach einem knappen 1:0-Heimsieg erst im Elfmeterschießen der Aufstieg in die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel fixiert. Jedoch nimmt sich der USV Raxendorf trotz alledem Abschied vom Coach Josef Kovac. Co-Trainer Gerhard Hofbauer soll gemeinsam mit dem Sektionsleiter Stv. Mathias Raidl die Raxendorfer Mannschaft übernehmen und in einer knackigen Vorbereitung reif für die kommende Saison in der Gebietsliga machen.

Ein neues Trainergespann

Der USV Raxendorf trennt sich im Guten von Trainer Kovac, man möchte vor allem den gemeinsamen Aufstieg positiv in Erinnerung behalten. „Es hat einfach nicht mehr gepasst. Wir wollen uns für die Gebietsliga neu aufstellen und die Integration der Jugend noch mehr fördern. Dazu gehört auch eine Neuausrichtung am Trainerposten“, so Sektionsleiter Dominik Neidhart. Die beiden Einheimischen Gerhard Hofbauer und Mathias Raidl übernehmen nun gemeinsam den Trainerposten, welche bereits sehr gut von der Mannschaft angenommen werden.

Aufstieg trotz durchwachsenem Frühjahr

Der Verein konnte sich in der ersten Saisonhälfte zum Herbstmeister der 1. Klasse Waldviertel krönen, jedoch war man im Frühjahr alles andere als konstant. Nach einigen Punktverlusten hatte manch einer die Raxendorfer als Titelfavoriten bereits abgeschrieben. „Nach dem Trainingslager war der Wurm drinnen. Leistungsträger wie Kapitän Zainzinger oder Legionär Byma sind uns ausgefallen und die Verletzungen haben sich Woche für Woche summiert.“

Man habe sich somit in eine Negativspirale gespielt und war einige Punkte von den Aufstiegsplätzen entfernt. „Kleine Siege, wie im Derby gegen Albrechtsberg oder Waldhausen, haben der Mannschaft wieder Auftrieb gegeben“, beschreibt Sektionsleiter Neidhart den Grund für den verspäteten Aufschwung. In den beiden Relegationsspielen gegen den SC Getzersdorf konnte man sich letztendlich im Elfmeterschießen durchsetzen und somit den Aufstieg fixieren.

„Sankt Martin haben wir auch so geschlagen“

„Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Wir wollen in der Gebietsliga Fuß fassen und die Liga halten“, meint Neidhart. Ein guter Start sei die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison und in den Derbys gegen Kottes oder Weißenkirchen hofft man auf zahlreiche Unterstützung. Als Aufsteiger könne man in den schwierigen Partien somit nur gewinnen und sich bestmöglich in der neuen Liga verkaufen.

Transfers bahnen sich bereits an

Der USV Raxendorf verabschiedet sich vom Legionär Thomas Jaich, welcher an die Leistung aus dem Herbst nicht mehr anknüpfen konnte. Topstürmer Byma und auch Torwart Mendl bleiben jedoch weiterhin den Raxendorfern erhalten. Derzeit wird noch an einer Verstärkung in der Offensive gearbeitet, es können jedoch noch keine konkreten Namen genannt werden. Prinzipiell möchte man in der Lage sein, einen größeren Kader für die Gebietsliga zu stellen. Leon Schweighofer vom SV Spitz ist diesbezüglich der erste nennenswerte Sommertransfer des USV Raxendorf. Ohne verletzungsbedingte Ausfälle freut man sich nun auf eine spannende Aufgabe in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel.

