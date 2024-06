ESV Schwarzenau stellt die Weichen Richtung Zukunft

1. Klasse Waldviertel

Der ESV Schwarzenau hat in der 1. Klasse Waldviertel eine wirklich herausragende Saison absolviert, vor allem das Frühjahr war ein bärenstarkes. Die Mannschaft von Trainer Stefan Erlebach schob sich am Ende noch auf den vierten Platz, auf Vizemeister USV Raxendorf fehlte letztlich sogar nur ein Zähler. Mit Stefan Erlebach kam den Schwarzenauern zum Saisonende jedoch der Trainer abhanden, er wanderte nach sechs Jahren zur Ligakonkurrenz ab, wird sich ab der kommenden Spielzeit nach langen Jahren im Verein einer neuen Herausforderung widmen. In Schwarzenau hat man wiederum bereits einen Nachfolger gefunden, wie Sektionsleiter Robin Franta im Gespräch mit Ligaportal bestätigt.

Ligaportal: Herr Franta, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Robin Franta: Prinzipiell haben wir im Frühjahr dann sehr gut performt, da auch die verletzten Spieler wieder dazugekommen sind. Wir hatten einen tschechischen Legionär, der gut gespielt hat, gut reingepasst hat, weil wir Verletzte hatten, die nicht rechtzeitig zum Start fit geworden sind. Dadurch hatten wir mehrere Spieler auf der Bank, die eigentlich spielen sollten, daher bin ich prinzipiell der Meinung, dass wir das mit unseren eigenen schaffen sollten, genau eine solche Performance hinzulegen wie im Frühjahr. Wir sind auch zufrieden, dass wir eigene Junge haben, die hinten nachkommen, die man jederzeit bringen kann. Somit sollten wir für die nächste Saison gewappnet sein.

Ligaportal: Ein neuer Trainer wurde ja bereits gefunden, was können Sie unseren Lesern zum neuen Mann auf dieser wichtigen Position im Verein verraten?

Robin Franta: Ja, das ist Martin Dressler. Er war Spieler in Gastern und schließt gerade den Trainerkurs ab. Wir hoffen, dass es genauso engagiert weitergeht wie in unseren Gesprächen, er war auch bereits bei vielen Matches da, hat sich in Absprache mit dem ehemaligen Trainer auch einmal ein Training angesehen, um zu sehen, wie es bei uns so abläuft. Er ist schon fleißig am Durchtelefonieren, führt Gespräche.

Ligaportal: Nun interessiert natürlich auch die konkrete Zusammensetzung des Kaders, was kann man hier noch sagen?

Robin Franta: Der Kader bleibt prinzipiell gleich, die Situation mit dem dritten Legionär klärt sich noch in den nächsten Wochen, da es eine Verletzung eines Spielers gab. Aber wir suchen sonst konkret keine Verstärkungen, es kommt auch jemand aus der U15, um bei der Reserve mitzuspielen, wir haben eine sehr gute U15, viele 14-jährige Burschen, die – wenn sie im Fußball bleiben – nachrücken werden, hierauf wollen wir das Augenmerk richten, das ist auch mit dem neuen Trainer abgesprochen, er hat schon in Gastern gut mit den jungen Spielern gearbeitet.

