Eingespielter USC Litschau bleibt nach dem Sechs-Punkte-Start bodenständig

Der USC Litschau ist stark in die neue Spielzeit der 1. Klasse Waldviertel gestartet. Die Mannschaft von Trainer Martin Glaser zwang zum Auftakt Schwarzenau mit 4:2 in die Knie, um eine Woche später beim USV Gastern mit 2:1 zu obsiegen. Die Stimmung ist in Litschau damit eine herausragende, gilt ein solcher Start, wie ein Blick auf die Vorsaison zeigt, als nicht selbstverständlich. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Glaser über den Saisonauftakt, Stärken und Schwächen der Mannschaft sowie den nächsten Gegner geplaudert. Wie deutlich wird, ist man nicht dazu geneigt, ob des guten Starts abzuheben, die Ziele sind äußerst bodenständige.

Ligaportal: Herr Glaser, wie groß ist die Zufriedenheit mit Blick auf den bisherigen Saisonstart Ihrer Mannschaft?

Martin Glaser: Ja, sehr groß! Wir hatten zwei Spiele, haben daraus zwei Siege davongetragen und jeweils ein gutes Auftreten gehabt, das hat auf jeden Fall gepasst. Wir sind sehr zufrieden, natürlich gibt es aber immer Raum für Verbesserungen.

Ligaportal: Wo sehen Sie aktuell die Stärken, und wo sind demgegenüber in den nächsten Wochen noch Schwerpunkte zu setzen?

Martin Glaser: Unsere Stärke ist auf alle Fälle, dass wir derzeit sehr kompakt und gefestigt sind und das letzte halbe Jahr über komplett geblieben sind. Wir hatten eineinhalb Langzeitausfälle, wovon einer gerade im Zurückkommen ist, einer fällt leider die gesamte Saison aus, daher haben wir einen Spieler geholt, sind ansonsten aber gleich geblieben. Das ist sicher eine Stärke, offensiv wie defensiv gibt es derzeit keine wirklichen Schwerpunkte.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich in Litschau intern gesteckt?

Martin Glaser: Da wir letzte Saison gegen den Abstieg gespielt haben, haben wir uns gesagt, dass wir da heuer nicht mehr mitspielen möchten. Ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte es schon werden, und wenn alles gut läuft, geht es vielleicht ein bisschen weiter nach vorne.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist ja bekanntlich vor dem Spiel – welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Mannschaft am kommenden Spieltag?

Martin Glaser: Unser nächster Gegner ist im Derby Brand-Nagelberg, das wird sehr schwierig, da es sich um eine sehr erfahrene Mannschaft handelt. Wir wissen aber, wo wir die Hebel ansetzen müssen und hoffen, dass uns das auch gelingt.

Ligaportal: Gibt es weitere Neuigkeiten im und um den Verein?

Martin Glaser: In der Form nicht, mir ist jedenfalls wichtig, dass die Gemeinschaft passt, der Zusammenhalt passt, und das muss man auch am Spielfeld sehen. Fußball spielen können wir gut, wenn das alles passt, haben wir eine gute Zukunft vor uns, auch kommen wieder viele junge Spieler nach, das ist alles erfreulich.

