FC Heidenreichstein: Viele Hoffnungen ruhen auf der Koutny-Rückkehr, einige junge Spieler ante portas

Der FC Heidenreichstein hat im bisherigen Saisonverlauf der 1. Klasse Waldviertel soweit recht ansprechend performt. Die Elf von Trainer Ing. Dietmar Schweighart holte aus den ersten fünf Begegnungen immerhin zehn Punkte, hält damit bei einem Schnitt von zwei Zählern pro Spiel. Mehr Punkte als die Heidenreichsteiner holte bis dato lediglich der Leader aus Kautzen. Ligaportal hat die Gelegenheit wahrgenommen und mit dem klubseitig für die Kommunikationsagenden zuständigen Vereinsadmin Christoph Apfelthaler über den Saisonstart, die Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner aus Nondorf gesprochen.

Ligaportal: Herr Apfelthaler, wie fällt im Verein das Fazit zum Saisonstart aus?

Christoph Apfelthaler: Im Großen und Ganzen passt es für uns, wie wir reingestartet sind. Wir sind in der Liga wieder angekommen, haben gleich mit zwei Siegen begonnen, dann leider eine Rote Karte für unseren Spielmacher Radim Koutny bekommen. Das ist uns natürlich nicht wirklich entgegengekommen, wenn das Hirn der Mannschaft fehlt, aber wir haben die Phase gut überbrückt. Im Großen und Ganzen sind wir mit der Punkteausbeute zufrieden, der Trainer forciert die Jungen, was wir eben noch ein bisschen mehr intensivieren wollen, unser Anliegen ist es eben, dass noch ein paar Junge mehr Spielzeit bekommen.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken der Mannschaft, wo eventuell Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss?

Christoph Apfelthaler: Eine Stärke ist sicher das Kollektiv. Ich denke, dass wir in der Verteidigung sehr gut stehen, wir müssen einfach nur an der Chancenverwertung arbeiten. Wenn wir in der Offensive ein bisschen mehr Tore schießen würden, wäre das von Vorteil, wenn wir im letzten Drittel ein wenig effektiver und kreativer wären, aber da hoffen wir, dass das mit der Rückkehr von Koutny besser wird.

Ligaportal: Welches Saisonziel dürfen wir notieren?

Christoph Apfelthaler: Wir wollen in der oberen Tabellenhälfte sein. Das ist unser angestrebtes Ziel und eben die Jungen zu forcieren, was eben noch immer ausbaufähig ist, weil wir doch ein paar Junge hätten, die sicher das Zeug hätten, in der Ersten zu spielen, das wird sich mit der Zeit ergeben, weil es kommen Sperren und Verletzungen, da werden die Jungen ihre Chance kriegen und sie hoffentlich nutzen.

Ligaportal: Blicken wir noch auf den kommenden Gegner, was erwartet die Mannschaft hier?

Christoph Apfelthaler: Nondorf ist, glaube ich, ein sehr spielstarker Gegner, offensiv gut. Die Tabelle zeigt momentan nicht das, was diese Mannschaft draufhat. Es wird sicher keine leichte Partie, wir hoffen durch die Rückkehr von Koudny, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Drei Punkte zuhause sind das Ziel, wir hoffen, dass das gelingen wird.

