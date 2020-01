Latte nach tollem Herbst selbst hochgelegt - Herbstmeister Litschau erwartet hartes Frühjahr

Details Freitag, 31. Januar 2020 10:42

"Die Transfers im Sommer haben alle eingeschlagen, außerdem hat sich die Mannschaft insgesamt weiterentwickelt. Die jungen Spieler agierten abgebrühter als in der letzten Saison, jeder hat nach dem Seuchenjahr in der letzten Rückrunde gesehen, dass man nur durch Training zum Erfolg kommt. Der Lohn waren mannschaftlich starke Leistungen in den Spielen und im Training. Zweitens sind wir im Herbst in einen Lauf gekommen, haben Spiele teils in der Schlussphase gedreht und es hat viel zusammengepasst", fasst USC Litschaus Spieler und Spielervertreter Ralf Wagesreither eine sehr erfolgreich Hinrunde zusammen. Litschau verlor nur gegen Pfaffenschlag und feierte sonst im Herbst zwölf Siege, mit 36 Punkten liegt der Verein zur Halbzeit der Saison mit neun Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger souverän auf Rang 1 der 1. Klasse Waldviertel.

Kader bleibt fast unverändert

"Potential hat man immer, wir wollen spielerisch noch gefestigter sein und im Spiel noch dominanter auftreten. Die Entwicklung jedes einzelnen Spielers steht im Vordergrund", ergänzt Wagesreither auf die Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten im Team. Letzten Samstag startete der Leader in die Vorbereitung, die Litschaus Mannschaft schwor sich ein und breitet sich fast zwei Monate auf das Frühjahr vor. Fünf Testspiele stehen in der Folge am Programm, zu Beginn trifft man auf Teams der 2. Klasse und es folgen Spiele gegen Amaliendorf sowie Raabs. Als Generalprobe testet Litschau gegen St. Bernhard und man erhofft sich eine gutes Spiel zur Vorbereitung auf den Rückrundenstart gegen das verstärkte Team von Weitra.

Der Kader des Spitzenreiters hat sich im Winter fast nicht verändert, Rene Wendl ist von Karlstein zur Mannschaft gestoßen und Gabriel Schleritzko kehrte von Eisgarn zur alten Wirkungsstätte zurück, er wird vorwiegend die U23 coachen. "Kräftemäßig werden wir in der Vorbereitung etwas tun, es steht uns eine harte Saison bevor. Wir haben uns die Latte selbst hochgelegt, wollen nun die Erwartungen erfüllen und zeigen, dass wir nicht durch Zufall ganz oben stehen. Wir holten im Herbst die Tabellenführung, wollen sie nun festigen und behalten", erklärt Ralf Wagesreither. Er ergänzt zur Frage nach der Ausgangslage der Liga: "Es wird für uns sicher schwieriger als im Herbst, die Gegner werden besser auf uns eingestellt sein und jeder will uns schlagen. Wenn bei Gastern alle fit sind, haben sie eine starke Mannschaft, auch Vitis wird noch heran schnuppern wollen. Bei Weitra wird es davon abhängen, wie schnell sich die Neuen integrieren, es wird eine interessante Frühjahressaison."

