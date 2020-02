Großsiegharts peilt unverändert Klassenerhalt an - Neo-Coach Stephan Mayrhofer im Gespräch

Details Freitag, 07. Februar 2020 14:17

Die Hinrunde der 1. Klasse Waldviertel entwickelte sich für SV Großsiegharts zu einem ständigen Auf und Ab. Der Verein kam nicht richtig aus der unteren Tabellenhälfte weg und blieb im Finish der Herbstmeisterschaft drei Partien sieglos. Mit 14 Punkten liegt die Mannschaft auf Rang 11 der Liga, der Vorsprung auf die zwei Abstiegsplätze ist allerdings gering. In der Wintertransferzeit kam es zu einem Wechsel im Betreuerstab, Stephan Mayrhofer wurde als neuer Trainer bekanntgegeben. Heinz Gisi trat zudem von seiner Funktion als Sektionsleiter zurück, der Kader für das Rennen um den Klassenerhalt blieb dagegen unverändert.

Junge Mannschaft mit Perspektive

"Nach dem Aus in Groß Gerungs kam mir die Pause eigentlich ganz recht und ich habe im November Angebote aus höheren Ligen ausgeschlagen. Der ehemalige Sektionsleiter von Großsiegharts, Heinz Gisi, hat mich im Urlaub erstmalig kontaktiert und ich habe mich danach mit den Verantwortlichen zusammengesetzt. Es hat mich schon gereizt und ich habe Lust bekommen etwas zu machen, habe dann entschieden, mich der Herausforderung zu stellen", erklärt Stephan Mayrhofer das Zustandekommen der Zusammenarbeit. Der Neo-Trainer des Tabellenelften ergänzt dazu: "Ich habe mich bezüglich der Mannschaft auf die Aussagen der Funktionäre verlassen, stellte in den Gesprächen viele Fragen und mich hat die Perspektive der jungen Mannschaft überzeugt. Die Spieler sind zwischen 15 und 23 Jahre alt und im Team steckt viel Potential."

Letzte Woche am Dienstag startete Siegharts in die Vorbereitung und Mayrhofer sah eine Mannschaft, die mit vollem Eifer dabei ist und mitzieht. Sechs Trainings wurden bereits absolviert, man trainierte dreimal die Woche, damit die Akteure zumindest zweimal kommen können. Das Programm ist intensiv und letzte Woche absolvierte der Verein den ersten Test, morgen spielt man gegen die Reserve von Waidhofen/Thaya. Der Kader blieb unverändert und dem vorhandenen Spielermaterial wird eine Chance gegeben, das Potential weiter auszuschöpfen. Goalie Jan Brejzek kehrte nach einer Verletzung zurück, mit vier Legionären und sonst eigenen Spielern ist man gut aufgestellt.

Aufholbedarf im konditionellen Bereich

"Im konditionellen Bereich gibt es noch Aufholbedarf, wir arbeiten daran, dass die Mannschaft 90 Minuten durchhalten kann. Im ersten Test hat man gesehen, dass mein Team noch Phasen hat, in denen sie sich ausruhen muss. Im Herbst ist in manchen Spielen ab er 70. Minute der Saft ausgegangen, daher ist ein Schwerpunkt in der Vorbereitung die Ausdauer und zudem will ich eine spielerische Linie reinbringen", erklärt Großsiegharts Übungsleiter.

Auf die Frage nach den Zielen für das Frühjahr antwortet Stephan Mayrhofer: "Aufgrund der Tabellensituation ist das Primärziel der Klassenerhalt, dieses wurde auch so vom Verein ausgegeben. Im Herbst hat die Mannschaft die wenigsten Tore erzielt und die viertmeisten bekommen, dies wollen wir verbessern. Alle Vereine haben sich verstärkt und auf Platz 7 haben wir nur zwei Punkte Rückstand. mein persönliches Ziel ein ein einstelliger Tabellenplatz."

