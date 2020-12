1. Klasse Waldviertel: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:32

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Marvin Perzi (USV Dobersberg)

Endergebnis:



1. Marvin Perzi (USV Dobersberg / 2747 Stimmen)

2. Dominic Kühhas (USV Dobersberg / 1246 Stimmen)

3. David Hruby (SV Windigsteig / 587 Stimmen)

4. Laurin Sowa (Heidenreichstein / 487 Stimmen)

5. Alexander Bayerl (USV Raxendorf / 453 Stimmen)

6. Markus Polly (SV Windigsteig / 192 Stimmen)

7. Fabian Gangl (USV Dobersberg / 173 Stimmen)

8. Paul Flicker (SV Windigsteig / 111 Stimmen)

9. Felix Popp (SV Windigsteig / 108 Stimmen)

10. Fabian Weigl (SV Großsiegharts / 81 Stimmen)