Heidenreichstein im Titel-Dreikampf voll dabei

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Lukas Flicker, Spielersprecher und Funktionär beim FC Heidenreichstein, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Waldviertel nach neun Siegen, einem Remis und drei Niederlagen mit 28 Punkten auf Rang drei. Nur je einen Zähler hinter dem Spitzenduo Raxendorf und Vitis. Im Frühjahr 2022 wartet somit wohl ein packender Titel-Dreikampf. Heidenreichstein fühlt sich dafür gut gerüstet.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Lukas Flicker: "Nach schlechtem Saisonstart haben wir ab der fünften Runde endlich unsere Leistungen abgerufen und eine Siegesserie gestartet. Wenn man mit nur einem Punkt Rückstand hinter dem Herbstmeister überwintert kann man schon zufrieden sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Flicker: "Seit dem Antritt von unserem Trainer Roman Bujdak im Sommer 2020 ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und sie erzielt seitdem eine gute Leistung nach der anderen. Die Mannschaft harmoniert nicht nur am Platz sondern auch abseits des Platzes hervorragend."

"Alle Positionen gut besetzt"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Flicker: "Zugang ist Niclas Ludwig (USV Gastern). Als Abgang steht Alexander Fasching (USV Gastern) fest. Wir haben einen starken Kader mit dem wir gegen jeden Gegner bestehen können. Es sind alle Positionen gut besetzt und es gibt daher keinen Handlungsbedarf für weitere Verpflichtungen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Flicker: "Wir sind größtenteils von gröberen Verletzungen verschont geblieben. Kleine Blessuren für einzelne Spieler kann man leider in einem Kontaktsport nicht verhindern. Wir hoffen auch für das Frühjahr, dass wir vom Verletzungsteufel verschont bleiben und größtenteils auf den gesamten Kader zurückgreifen können."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Flicker: "Ziel war von Anfang an vorne in der Tabelle mitzumischen, was uns im Herbst auch gelungen ist. Wir werden auch im Frühjahr an diesem Ziel festhalten und solange als möglich versuchen sich an der Spitze zu halten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Flicker: "Ich gehe davon aus, dass sich durch Omikron die Lage etwas entspannen wird und bis auf ein paar Auflagen und vielleicht die ein oder andere Verschiebung die Saison fertig gespielt werden kann. Somit denke ich, dass es einen sportlich fairen Ablauf der Saison geben wird mit einem würdigen Meister."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Flicker: "Die drei Teams an der Spitze (Anmerkung: Raxendorf, Vitis und Heidenreichstein) werden sich den Titel unter sich ausmachen. Meiner Meinung nach können die Verfolger nur mehr schwer ins Titelrennen eingreifen, daher wird es ein Dreikampf bis zum Schluss und die bessere Mannschaft wird sich durchsetzen. Als Favorit wird auch im Frühjahr natürlich Vitis ins Rennen gehen, allerdings werden wir nicht kampflos aufgeben und so gut als möglich den Titelkampf offenhalten."