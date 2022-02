Rappottenstein möchte neue Spieler schnell integrieren

Details Sonntag, 27. Februar 2022 08:59

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mario Huber, Trainer des USC Rappottenstein, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Waldviertel nach fünf Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang sieben. In der Frühjahrssaison will Huber nach einer intensiven Übertrittszeit die "Neuen integrieren und so schnell als möglich in die Spiele finden, so dass wir noch einige Duelle gewinnen können und noch einige Punkte holen werden."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Mario Huber: "Ich war mit der ersten Herbstsaisonhälfte sehr zufrieden und auch sehr überrascht mit unseren Auftritten. Leider haben wir es dann in der zweiten Herbstsaisonhälfte mit einigen Verletzungen zu tun bekommen, die wir nicht mehr kompensieren konnten und so auch nicht mehr an die ersten Spiele anknüpfen konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Huber: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut, deshalb macht die Arbeit im Verein und mit den Spielern auch immer Spaß!"

Intensive Transferzeit: Sechs Neue und vier Abgänge

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Huber: "Wir haben dieses Jahr sechs Neuzugänge und vier Abgänge zu verzeichnen. Für uns war es wichtig, dass wir den Kader breiter machen können und somit auch mehr Varianten für das Spiel offen haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Huber: "Wie schon zuvor erwähnt, haben wir öfters kleinere Verletzungen gehabt, aber leider auch zwei schwere (Knie und Schulter) Ein Spieler davon ist schon wieder in das Training eingestiegen, bei dem anderen wird es leider noch einige Zeit dauern. Natürlich war auch Corona ein Thema in Rappottenstein, wo einige Spieler passen mussten."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Huber: "Unser Ziel ist es, die Neuen zu integrieren und so schnell als möglich in die Spiele zu finden, so dass wir noch einige Duelle gewinnen können und noch einige Punkte holen werden."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Huber: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Saison fertig spielen können, aber es wird immer wieder Ausfälle in der Mannschaft durch Quarantäne und Erkrankungen durch Covid19 geben, die wiederum oft spielentscheidend sein können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Huber: "Für mich sind natürlich Raxendorf, Vitis und Heidenreichstein die großen Favoriten. Eine große Rolle wird auch sicher sein, ob Spieler bzw. Legionäre bei den drei Mannschaften ausfallen werden durch Verletzungen oder Erkrankungen. Mein Tipp ist aber Heidenreichstein, wenn die Saison fertig gespielt werden kann."