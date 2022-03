Spitzenreiter USV Raxendorf macht sich keinen Druck

Details Montag, 21. März 2022 08:42

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dominik Neidhart, Sektionsleiter-Stellvertreter des USV Raxendorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Rainer Eigner überwintert dabei in der 1. Klasse Waldviertel nach neun Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen mit 29 Zählern auf Rang eins. Punktegleich mit Vitis und auch Heidenreichstein als Dritter liegt nur einen Zähler zurück. Eine spannende Frühjahrssaison ist also garantiert. Bei Spitzenreiter Raxendorf geht man locker an den Titelkampf heran: "Wir machen uns keinen Druck und schauen von Spiel zu Spiel. Es wäre natürlich schön in den Top 3 zu bleiben."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Dominik Neidhart: "Also mit der Herbstsaison waren wir natürlich sehr zufrieden. Ziel war es im Herbst den Grundstein für das Frühjahr zu legen, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es hätte niemand gedacht, dass es so gut läuft und wir nach der Herbstsaison ganz oben stehen, was aber natürlich sehr cool ist."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Neidhart: "Die Stimmung im Verein ist momentan sehr gut. Dies hat natürlich auch das Trainingslager im Burgenland nochmals verbessert. Es sind alle fit und topmotiviert."

Zwei junge Spieler von einem Nachbarverein als Zugänge

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Neidhart: "Wir haben zwei junge Spieler von einem Nachbarverein leihweise bis zum Sommer dazu bekommen. Weiters kommt ein Spieler nach dessen Kreuzbandverletzung wieder langsam retour und sollte noch im Frühjahr einsetzbar sein."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Neidhart: "In der Herbstsaison gab es natürlich die ein oder andere Verletzung. Zum Glück aber nur kleine Blessuren, die nach ein paar Wochen wieder ausgeheilt waren."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Neidhart: "Wir machen uns keinen Druck und schauen von Spiel zu Spiel. Es wäre natürlich schön in den Top 3 zu bleiben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Neidhart: "Ich gehe davon aus das diese Saison fertig gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Neidhart: "Also Favoriten sind für mich ganz klar Vitis und Heidenreichstein. Aber vielleicht können wir da auch noch ein Wörtchen mitreden;) Es wird sicher bis zum Schluss spannend bleiben."