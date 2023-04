USV Kautzen auf dem Weg zu alter Stärke

Details Freitag, 14. April 2023 10:47

Der USV Kautzen ist mit sieben Punkten aus den ersten drei Frühjahrsspielen in der 1. Klasse Waldviertel so etwas wie das Team der Stunde. Nach einem sportlich äußerst schwierigen Herbst, in welchem man auch von Verletzungen geplagt war, fand man zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück. Wie im Gespräch mit Karl Kainz, dem Obmann des Vereins, deutlich wird, möchte man sich auch wieder nach oben orientieren. Außerdem haben wir mit dem Funktionär unter anderem über den nächsten Gegner gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Kainz, wie fällt Ihr Resümee zum Frühjahrsauftakt des USV Kautzen aus?

Karl Kainz: Wir haben eigentlich einen sehr guten Start erwischt, aus drei Spielen sieben Punkte gemacht, wobei wir zweimal auswärts gespielt haben. Damit sind wir sehr zufrieden, leider haben wir auch ein bisschen Verletzungspech, aber es läuft trotzdem sehr gut.

Ligaportal.at: Worauf ist das Ihrer Meinung nach zurückzuführen, war es etwa die Vorbereitung?

Karl Kainz: Die Vorbereitung war sehr gut, von der Beteiligung, der Intensität bis zum Trainingslager – wir haben eines in Ungarn abgehalten – also von dem her war das sehr gut, leider hatten wir aber leichte Verletzungsblessuren, Verletzungen sind aufgetaucht, dennoch haben wir die gesamte Kraft der Vorbereitung in den Beinen, auch vom Mannschaftsgefüge, vom Kameradschaftlichen betrachtet funktioniert es eigentlich sehr gut.

Ligaportal.at: In der Tabelle hat sich natürlich auch etwas verändert, hat man sich einem speziellen Rangziel verschrieben?

Karl Kainz: Wir sind im Herbst sicher unter unseren Erwartungen geblieben, auch aufgrund vieler Verletzungen. Auch spielen wir mit zwei ausländischen Spielern, wo andere mit drei bis vier oder gar fünf spielen, phasenweise sind uns beide ausgefallen. Da haben wir nur Platz zehn erreicht, wo wir von Haus aus gesagt haben, wir wollen schon die Top fünf erreichen, jetzt – für das Frühjahr – haben wir es uns auch zum Ziel gesetzt, wieder unter die Top fünf zu kommen.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret am kommenden Wochenende?

Karl Kainz: Wir spielen morgen gegen Brand-Nagelberg. Wetterbedingt schaut es nicht gut aus, zumal es regnet und schneit, aber grundsätzlich zum Gegner selbst: Von der Statistik betrachtet, ist Brand für uns ein eher günstiger Gegner, vor allem daheim, hier haben wir noch selten Punkte gelassen, aber das heißt ja nichts. Wir wollen jedenfalls zuhause wieder unsere Stärke zeigen und drei Punkte einfahren, das ist sicher generell einmal das Ziel.

