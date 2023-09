Souveräner Dreier des SC St. Martin gegen den USC Litschau

Details Montag, 04. September 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Am Sonntag pilgerten rund 120 Besucher zur Sportanlage des SC St. Martin um das Spiel der 4. Runde gegen den USC Litschau mitzuverfolgen. Der USC Sparkasse Litschau konnte dem SC St. Martin nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

Die Heimelf zeigte von Beginn an, wer Herr am Platz ist. Daniel Krejdl stellte die Weichen für St. Martin auf Sieg, als er in Minute sechs mit dem 1:0 zur Stelle war. Das Heimteam witterte seine Chance und Clemens Weissenbäck schoss den Ball zum 2:0 ein (21.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Teufel macht den Sack zu

In den zweiten 45 Minuten änderte sich am Resultat lange nichts, ehe die Gastgeber den Sack in der Schlussphase endgültig zumachen konnten. In der 83. Minute legte Stefan Teufel zum 3:0 zugunsten des SC St. Martin nach. Schlussendlich verbuchte der SC St. Martin gegen den USC Litschau einen überzeugenden Heimerfolg.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat St. Martin momentan auf dem Konto.

Die bisherige Saisonbilanz des USC Sparkasse Litschau bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit diesem Sieg zog der SC St. Martin an den Gästen vorbei auf Platz vier. Der USC Litschau fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft der SC St. Martin auf den 1. SV Appel Vitis, der USC Sparkasse Litschau spielt tags darauf gegen die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – USC Sparkasse Litschau, 3:0 (2:0)

83 Stefan Teufel 3:0

21 Clemens Weissenbaeck 2:0

6 Daniel Krejdl 1:0

