Spannendes Remis: SCU Koller Nondorf und SV Albrechtsberg trennen sich 2:2

Details Samstag, 27. April 2024 18:10

Ein dramatisches Unentschieden erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen von SCU Koller Nondorf und SV Albrechtsberg. In einem Spiel, das sich durch hohe Intensität und Wendungen auszeichnete, schafften es die Gäste, einen 0:2 Halbzeitstand aufzuholen, um das Spiel mit einem 2:2 Endstand abzuschließen. Die Partie war geprägt von entscheidenden Momenten, darunter ein verpasster Elfmeter und ein Freistoßtor in den letzten Minuten, welche die Zuschauer bis zum Schluss in Atem hielten.

Erste Halbzeit: Nondorf dominiert

Der Beginn des Spiels war ganz im Sinne der Heimmannschaft. SCU Koller Nondorf zeigte sich von Anfang an als die spielbestimmende Mannschaft, mit mehreren guten Chancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Die Spannung stieg in der 41. Minute, als Nondorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Benjamin Steininger trat an und verwandelte den Strafstoß routiniert zum 1:0. Kurz darauf, in der 45. Minute, baute Tobias Schrammel die Führung nach einem langen Ball von Marcel Wallner aus, indem er gekonnt den Torwart sowie einen Verteidiger umspielte und den Ball souverän im Netz unterbrachte. Mit einem 2:0 Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Albrechtsberg schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlich aggressiveren Gangart von SV Albrechtsberg, was sich bereits in der 50. Minute mit einer starken Chance andeutete, die jedoch am Torhüter scheiterte. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der 53. Minute belohnt, als Nikolay Ivanov nach einer Ecke den Ball zum 2:1 Anschlusstreffer ins lange Eck beförderte. Ein weiterer dramatischer Moment ereignete sich in der 66. Minute, als Josef Kluzak von SCU Koller Nondorf die Chance hatte, den Vorsprung durch einen Elfmeter auszubauen, doch der Ball landete an der Stange. Diese vergebene Gelegenheit sollte sich als kostspielig erweisen, denn in der 87. Minute gelang es dem SV Albrechtsberg, durch einen direkt verwandelten Freistoß von Spieler Nr. 10 den Ausgleich zu erzielen. Der Ball fand seinen Weg ins Kreuzeck zum 2:2.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Anspannung und Kampf um jeden Ball. Trotz drei Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:2 Unentschieden, was die Leistung beider Teams würdigt, die bis zum letzten Pfiff nicht nachließen. Die Partie endete mit einem eher unverdienten Unentschieden, hinterließ sicherlich bei SCU Koller Nondorf das Gefühl, einen Sieg aus der Hand gegeben zu haben.

1. Klasse Waldviertel: Nondorf : Albrechtsberg - 2:2 (2:0)

86 Lukas Krcmarik 2:2

51 Lukas Krcmarik 2:1

45 Tobias Schrammel 2:0

39 Benjamin Steininger 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dom32 erstellt.

