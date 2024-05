Nachzügler feiert in Vitis zweiten Sieg binnen Wochenfrist

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:10

Am 21. Spieltag der 1. Klasse Waldviertel ging es in der Begegnung zwischen dem 1. SV Vitis und dem UFC Lok Langschlag vor allem für die Gäste um wichtige Punkte. Fünf Tage nach einem 6:1-Kantersieg gegen Litschau behielt der Nachzügler auch am Freitagabend mit 2:0 die Oberhand und konnte einen weiteren "Dreier einfahren. Vitis hingegen ist vor geraumer Zeit aus der Spur geraten, musste die dritte Niederlage in den letzten vier Partien einstecken und wartet seit bereits 270 Minuten vergeblich auf einen Treffer.

Ein Spiel der verpassten Chancen

Das Spiel begann mit normalen Tempo, wobei beide Mannschaften in den ersten Minuten ihr Bestes gaben, um die Führung zu erlangen. Vitis hatte bereits in der 8. Minute eine Großchance, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. Dieses frühe Aufbäumen der Heimmannschaft setzte den Ton für die erste Hälfte, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten, aber keine entscheidenden Akzente setzen konnten. Das Schlusslicht zeigte sich ebenfalls in der 12. Minute mit einer Torchance durch Niklas Höbarth, die allerdings auch nicht den Weg ins Netz fand. Die ersten 20 Minuten waren geprägt von einem zurückhaltenden Spiel beider Seiten, wobei sich keines der Teams einen klaren Vorteil erspielen konnte. Trotz mehrerer Versuche, darunter auch eine beinahe erfolgreiche Aktion von Langschlag in der 33. Minute, blieb die erste Halbzeit ohne Tore.

Langschlag dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Patrick Prock in der 51. Minute ein Bilderbuchtor erzielte. Nachdem er zwei Verteidiger sowie Torwart Lukas Janda ausgespielt hatte, schob er souverän zum 0:1 ein. Dieses Tor gab Langschlag die nötige Sicherheit, um das Spiel weiter zu dominieren. Die Hausherren, die erst in der 87. Minute ihren ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit verzeichneten, fanden keine Antwort auf die zunehmende Stärke der Gäste. In der 72. Minute erhöhte Patrik Vanek nach einer souveränen Vorarbeit von Höbarth auf 0:2 für den Langschlag. Ein weiterer Treffer von Höbarth in der 74. Minute hätte beinahe das die endgültige Entscheidung bedeutet, doch es blieb beim 0:2. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den Tabellenletzten, der seine Chancen in der zweiten Halbzeit konsequent nutzte.

1. Klasse Waldviertel: Vitis : Langschlag - 0:2 (0:0)

76 Patrik Vanek 0:2

55 Patrick Prock 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Meikal erstellt.

