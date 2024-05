1. SV Vitis mit Last-Minute-Remis in Raxendorf

Spielberichte

Am 22. Spieltag der 1. Klasse Waldviertel trafen in der Begegnung zwischen dem USV Raxendorf und dem 1. SV Vitis die beiden bislang schwächsten Teams der Rückrunde aufeinander. Auch am Freitagabend blieb hüben wie drüben der Befreiungsschlag aus, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt. Mit dem ersten Remis im Frühjahr verpasste der Herbstmeister aus Raxendorf den Anschluss an Tabellenführer St. Martin.

Hausherren nur noch zu zehnt

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und Körperkontakt, wobei das Spiel von Beginn an von Fouls geprägt war. In der 16. Minute erlitten die Hausherren einen Rückschlag, als Lukas Engelhart nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und der USV fortan in Unterzahl agieren mussten. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigten sich die Raxendorfer kämpferisch und ließen nicht locker. Jakub Byma hatte in der 22. und 24. Minute gute Möglichkeiten, doch beide Male konnte Gästegoalie Lukas Janda parieren. Die Heimmannschaft hielt das Spiel offen und erarbeitete sich auch in Unterzahl gute Chancen, wie durch Michael Böhm, der nach einem sehenswerten Zuspiel nur Torwart Janda traf.

Vitis mit spätem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Raxendorfer den Druck und wurden in der 72. Minute belohnt. Ein hervorragend ausgeführter Laufpass von Stefan Engelhart erreichte Böhm, der den Ball gekonnt über den herausstürmenden Janda hob und auf 1:0 stellte. Das Tor schien die Heimischen zu beflügeln, jedoch ließen die Kräfte in der Schlussphase nach. Vitis, das ebenfalls einige Chancen ungenutzt ließ, fand in der 89. Minute durch einen Abwehrfehler der Raxendorfer die Lücke. Aus kurzer Distanz gelang Alexander Flicker der späte Ausgleich zum 1:1. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es bei diesem Stand bis zum Abpfiff in der 94. Minute.

Trotz der spielerischen Unterzahl dominierte der USV Raxendorf streckenweise das Spielgeschehen. Der 1. SV Vitis nutzte jedoch seine Chance und erkämpfte sich einen wichtigen Punkt in dieser Auswärtspartie. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, die das Unentschieden zu einem gerechten Ergebnis machte.

