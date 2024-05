Überzeugender Sieg für ESV Schwarzenau gegen USV PRO PET Gastern

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:43

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde der 1. Klasse Waldviertel setzte sich der ESV Schwarzenau mit einem beeindruckenden 5:1 gegen den USV PRO PET Gastern durch. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lukas Merkl, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Starke Anfangsphase und Führungsausbau

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der ESV Schwarzenau gleich in der Anfangsphase durch einen Eckball in der 2. Minute erste Akzente setzte. Obwohl der erste Schuss noch weit über das Tor ging, zeigte die Heimmannschaft ihre Dominanz früh im Spiel. Die erste große Chance für die Schwarzenauer wurde in der 5. Minute von Torwart Lippi pariert, doch der Druck hielt an. Die Führung für die Gastgeber fiel in der 16. Minute durch Jaroslav Kubat, der nach einem dynamischen Angriff den Ball ins Netz setzte. Lukas Merkl, der eine Minute später eine weitere gute Gelegenheit hatte, baute die Führung in der 22. Minute auf 2:0 aus.

Die Schwarzenauer blieben weiter am Drücker und erhöhten durch einen weiteren Treffer von Lukas Merkl in der 38. Minute auf 3:0. Die Gastmannschaft aus Gastern fand kaum ins Spiel und ihre wenigen Versuche wurden entweder weit daneben gesetzt oder von der Schwarzenauer Defensive geklärt.

Zweite Halbzeit: Gasterns Ehrentreffer und Merkls Hattrick

Nach der Pause zeigte sich der ESV Schwarzenau unverändert aggressiv und suchte die Entscheidung. Trotz mehrerer Ecken und Freistöße konnten sie zunächst nicht weiter punkten.

Schöner Angriff Schwarzenau gerade noch geklärt. Zelli, Ticker-Reporter

In der 56. Minute gelang Michael Polt jedoch der Ehrentreffer für die Gäste, die damit auf 3:1 verkürzten. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Lukas Merkl stellte mit seinem zweiten Tor des Tages in der 58. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute für den Endstand von 5:1.

Zwischen den Toren dominierte der ESV Schwarzenau das Geschehen, hielt den Ballbesitz hoch und erspielte sich weitere Chancen, darunter einen weiteren Elfmeter in der 71. Minute, der jedoch gehalten wurde. Der USV PRO PET Gastern, der während des Spiels wenige offensive Akzente setzen konnte, war überwiegend in der Defensive gebunden und konnte die Niederlage nicht abwenden.

Tor, Toor, Tooor für ESV Schwarzenau zum 5:1 Nr9 Merkl (89., Elfmeter) Zelli, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten 5:1 Sieg für den ESV Schwarzenau, wobei insbesondere Lukas Merkl als Matchwinner hervortrat. Seine herausragende Leistung mit drei Toren unterstrich die Überlegenheit seiner Mannschaft in diesem wichtigen Spiel der Saison.

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : PRO PET Gastern - 5:1 (3:0)

90 Lukas Merkl 5:1

58 Lukas Merkl 4:1

56 Michael Polt 3:1

38 Lukas Merkl 3:0

22 Lukas Merkl 2:0

16 Jaroslav Kubat 1:0

