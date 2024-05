Remis zwischen Kautzen und Litschau

Spielberichte

Sonntag, 12. Mai 2024

In einem mitreißenden Spiel trennten sich der USV Kautzen und der USC Sparkasse Litschau am Ende gerecht mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz wechselnder Führungen konnte keines der Teams die entscheidenden Vorteile für sich verbuchen.

Erste Halbzeit: Kautzen dominiert

Das Spiel begann energisch mit einer frühen Chance für die Litschauer, die jedoch ihr Ziel verfehlten. Kautzen reagierte sofort und Ondrej Tomovic nutzte die erste echte Gelegenheit des Spiels. Nach einem dynamischen Antritt in der 40. Minute ließ er die Abwehr hinter sich und schloss präzise ins lange Eck zum 1:0 ab.

Stark körperbetontes Spiel. Fexst, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft dominierte anschließend das Spielgeschehen und konnte mehrere gute Aktionen kreieren, ohne jedoch das Ergebnis vor der Halbzeitpause weiter auszubauen.

Kautzen und Litschau tauschen Schläge aus

Zurück aus der Kabine zeigten sich die Gäste aus Litschau deutlich verbessert. Die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit gehörte klar den Litschauern, die mehr Druck ausübten und Kautzen in die Defensive drängten.

Litschau besser aus der Kabine gekommen. Fexst, Ticker-Reporter

Die Spannung im Spiel nahm zu, und die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke suchten. In der 57. Minute brachte Kautzen mit Daniel Semper frischen Wind ins Spiel, was sich prompt auszahlte. Semper erhöhte in der 79. Minute auf 2:0 für Kautzen, indem er den Ball gekonnt über den Torhüter lupfte.

Die Freude der Kautzner währte jedoch nicht lange. Lukas Trnka von den Litschauern nutzte in der 80. Minute eine Verwirrung in der Abwehr der Heimmannschaft und erzielte den Anschlusstreffer. Nur sechs Minuten später, in der 86. Minute, gelang Sebastian Jungbauer der Ausgleich. Mit einem präzisen Schuss ins Netz sorgte er für das 2:2 und setzte damit den Schlusspunkt in einem packenden Spiel.

Trotz weiterer Anstrengungen beider Seiten in den letzten Minuten, blieb es beim 2:2 Unentschieden. Beide Teams zeigten starke Leistungen, konnten jedoch ihre Chancen nicht vollends nutzen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die Zuschauer erlebten ein fesselndes Match, das exemplarisch für die Spannung und die Qualität der 1. Klasse Waldviertel stand.

Das Unentschieden spiegelte letztlich die Leistungen beider Mannschaften über die gesamte Spielzeit gerecht wider. Kautzen und Litschau teilten sich die Punkte, was den Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams unterstreicht.

1. Klasse Waldviertel: Kautzen : USC Litschau - 2:2 (1:0)

86 Sebastian Jungbauer 2:2

80 Lukas Trnka 2:1

79 Daniel Semper 2:0

40 Ondrej Tomovic 1:0

