USC Hartl Haus feiert in Kellerderby 1:0-Sieg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 18:37

In einem Spiel der 22. Runde 1. Klasse Waldviertel standen sich UFC Lokomotive Langschlag und der USC Hartl Haus Echsenbach gegenüber. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten ging es am Sonntagnachmittag um "Big Points". Die Gäste setzten sich durch einen späten Treffer mit 1:0 knapp durch und wahrten mit dem siebenten Saisonsieg die Chance auf den Klassenerhalt.

Torloser erster Durchgang

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, den Kampf um wichtige Punkte im Abstiegskampf anzunehmen. Schon in der 3. Minute hatte der UFC durch Clemens Prock eine Topchance, doch Gästegoalie Vit Kopecek hielt bravourös. Milan Stanek versuchte es in der 5. Minute aus 20 Metern, scheiterte jedoch ebenfalls am USC-Keeper. Trotz weiterer guter Ansätze durch Langschlag, gelang es keinem der Teams, in der ersten Halbzeit einen Treffer zu erzielen. Die Gäste aus Echsenbach hatten durch Amel Hodzic in der 39. Minute eine gute Gelegenheit, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel.

Entscheidung in Minute 87

Nach der Pause erhöhte Langschlag den Druck und drängte auf die Führung. In der 72. Minute vergab Milan Stanek dann die wohl größte Chance des Spiels für die Hausherren, als er nach einem Torwartfehler der Echsenbacher den Ball nicht im Netz unterbringen konnte.

Just als das Spiel zu verflachen schien, schlug Hartl Haus in der 87. Minute zu. Hodzic nutzte eine Unachtsamkeit der Langschlager Abwehr und zirkelte den Ball gekonnt ins Kreuzeck – ein Schuss, der letztlich das Spiel entschied. Die Lokomotive Langschlag versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, doch Hartl Haus verteidigte geschickt und ließ nichts mehr zu. Aufgrund einer Glanzparade von Langschlag-Torwart Hahn in der 81. Minute, blieb es beim knappen Sieg für die Gäste. Das Spiel endete mit 0:1, ein Ergebnis, das Hartl Haus Echsenbach wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter AmatörT1cker69 erstellt.

