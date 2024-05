Dramatisches Unentschieden im Topspiel: SC St. Martin behauptet in letzter Minute Tabellenführung

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:28

In einem Match der 1. Klasse Waldviertel, in dem es im direkten Duell um die Tabellenführung ging, trennten sich der SC St. Martin und der SV Waldhausen mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber, die nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit eine beeindruckende Aufholjagd starteten, konnten in den letzten Minuten durch einen spektakulären Fernschuss den Ausgleich erzielen und die Tabellenführung behaupten.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Der SV Waldhausen startete das Spiel mit hohem Druck und konnte bereits in der 18. Minute durch einen Kopfball von Kirchner in Führung gehen, nachdem eine Flanke von den Sankt Martinern nicht geklärt werden konnte. Die Führung der Gäste wurde in der 39. Minute ausgebaut, als Sibal nach einer perfekt getimten Flanke den Ball volley ins lange Eck schoss. Die erste Halbzeit dominierten die Waldhausener, während der SC St. Martin kaum nennenswerte Chancen kreieren konnte.

St. Martin gleicht in Minute 91 aus

Die zweite Hälfte des Spiels begann mit einer offensiveren Ausrichtung des SC St. Martin. Die Mannschaft schien entschlossen, das Spiel zu drehen und die ersten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffsversuchen. In der 80. Minute gelang den Hausherren der Anschlusstreffer: Krejdl spielte einen präzisen Pass zu Wandl, der den Ball ins lange Eck beförderte. Waldhausens Torwart konnte den satten Schuss nicht parieren.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt. Der SC St. Martin drängte auf den Ausgleich, während Waldhausen versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der 91. Minute dann der Moment, der die Fans von den Sitzen riss: Krejdl erzielte mit einem fulminanten Schuss aus rund 20 Metern den 2:2-Ausgleich. Das Stadion verwandelte sich in ein Meer aus Jubel, während Waldhausen fassungslos über den späten Gegentreffer war.

Die letzten Minuten und die Nachspielzeit boten beiden Teams noch die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden. Der SC St. Martin bewies einmal mehr seine Resilienz, indem er einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte und sich einen wichtigen Punkt im Kampf um die Tabellenführung sicherte.

1. Klasse Waldviertel: St. Martin : Waldhausen - 2:2 (0:2)

91 Daniel Krejdl 2:2

80 Marius Wandl 1:2

38 Dominik Sibal 0:2

8 Tomas Kirchner 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter AmatörT1cker69 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.