Spektakel in Litschau: USC triumphiert mit 4:1 über Weitra

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 02:25

Ein aufregendes Fußballduell erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des USC Litschau und des SV Weitra in der 23. Runde der 1. Klasse Waldviertel. In einem spannungsreichen Match setzten sich die Litschauer mit einem deutlichen 4:1 durch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Lukas Trnka und Sebastian Jungbauer, die maßgeblich zum Erfolg ihres Teams beitrugen.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Die Partie begann furios mit einem Stangenschuss (20.) und einem frühen Tor für den USC Litschau. Schon in der 25. Minute brachte Lukas Trnka die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss kurz vor dem Strafraum in Führung.

Nr.20 kommt im Sechzener viel zu frei zum Schuss, scheitert jedoch an der Stange. Glosa, Ticker-Reporter

Die Freude über den Vorsprung währte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später erzielte Petr Bartejs den Ausgleich für den SV Weitra. Sein gekonnter Abschluss ließ dem Torwart keine Chance und sorgte für das 1:1 zur Halbzeit.

Litschau dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte der USC Litschau eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spielgeschehen. In der 69. Minute war es erneut Lukas Trnka, der mit seinem zweiten Tor des Tages die Litschauer wieder in Führung brachte. Dieses Mal nutzte er eine Unachtsamkeit in der Weitraer Abwehr und traf zum 2:1.

Und fast wieder die direkte Antwort der Gäste. Schuss und der Ball kullert an die Stange. Glosa, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, baute Sebastian Jungbauer die Führung weiter aus. Mit einem kraftvollen Schuss ins lange Eck ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und markierte das 3:1 für Litschau.

Der SV Weitra versuchte verzweifelt, ins Spiel zurückzufinden und hatte in der 69. Minute die große Chance zum Anschlusstreffer. Ein Schuss traf jedoch nur die Stange, und die Hoffnungen der Gäste schwanden zunehmend. In der 79. Minute sorgte dann Sebastian Jungbauer mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung. Nach einem perfekt getimten Pass schloss er gekonnt ab und stellte den Endstand von 4:1 her.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für den USC Litschau, der mit diesem Ergebnis seine Qualität in der Liga unter Beweis stellte. Die Spieler und Fans des USC feierten ausgelassen, während SV Weitra die Heimreise mit leeren Händen antreten musste.

Dieses Spiel war ein Beispiel für die Spannung und die Emotionen, die der Fußball zu bieten hat, und wird den Fans beider Teams sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

1. Klasse Waldviertel: USC Litschau : Weitra - 4:1 (1:1)

79 Sebastian Jungbauer 4:1

77 Sebastian Jungbauer 3:1

69 Lukas Trnka 2:1

26 Petr Bartejs 1:1

25 Lukas Trnka 1:0

Details

