USC Litschau triumphiert in intensivem Auswärtsspiel gegen SV Waldhausen

Im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Waldviertel stand das aufregende Duell zwischen dem SV Waldhausen und dem USC Litschau auf dem Programm. Bei diesem spannenden Match konnten sich die Gäste aus Litschau deutlich mit einem 3:1-Sieg durchsetzen. Besonders Lukas Trnka zeigte eine herausragende Leistung, indem er zwei Tore zum Sieg seines Teams beisteuerte. Der Heimverein Waldhausen zeigte Kampfgeist, konnte aber die Defensive der Litschauer nicht ausreichend herausfordern.

Früher Rückstand für Waldhausen

Gleich zu Beginn des Spiels legten die Gäste aus Litschau vor. Bereits in der 29. Minute brach Lukas Trnka die Stille mit einem präzisen Schuss, der den Ball im Netz des SV Waldhausen versenkte und somit die Führung für den USC Litschau einbrachte. Dieser frühe Treffer gab den Litschauern Aufwind und setzte die Heimmannschaft unter Druck, die sich sichtlich bemühte, das Blatt zu wenden. Trotz einiger guter Ansätze blieb der Ausgleich in der ersten Halbzeit jedoch aus.

Litschau dominiert weiterhin

Unmittelbar nach der Halbzeitpause, in der 46. Minute, baute Sebastian Jungbauer die Führung für die Gäste weiter aus. Mit einem gekonnten Spielzug erhöhte er auf 2:0 für Litschau, was die Situation für die Waldhausener zunehmend schwieriger machte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ auf sich warten und in der 58. Minute gelang es Lukas Trnka erneut, den Ball im Tor der Gastgeber zu versenken. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte er auf 3:0 für den USC Litschau, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete.

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich der SV Waldhausen nicht auf. Der Kampfgeist wurde in der 90. Minute belohnt, als Christoph Wagner durch eine energische Einzelleistung den Ehrentreffer für die Waldhausener erzielte. Dieser späte Treffer zum 1:3 war mehr als nur eine Ergebniskosmetik, denn er zeigte die nicht nachlassende Anstrengung der Heimmannschaft. Doch trotz dieses späten Aufbäumens konnte Waldhausen den Rückstand nicht mehr aufholen und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste aus Litschau.

Der USC Litschau zeigte eine beeindruckende Teamleistung und konnte mit einer soliden Defensive und effektiven Angriffsmomenten überzeugen. Für den SV Waldhausen hingegen bleibt diese Niederlage eine bittere Pille, zeigt jedoch auch, dass noch Raum für Verbesserungen besteht. Beide Teams werden aus diesem Match wichtige Erkenntnisse ziehen und sich auf ihre nächsten Begegnungen vorbereiten. Waldhausen stolpert somit im Titelrennen.

1. Klasse Waldviertel: Waldhausen : USC Litschau - 1:3 (0:1)

92 Christoph Wagner 1:3

58 Lukas Trnka 0:3

46 Sebastian Jungbauer 0:2

29 Lukas Trnka 0:1

