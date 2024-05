Voller Erfolg: Raxendorf triumphiert im Heimspiel über Gastern

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:58

Im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Waldviertel lieferten sich der USV Raxendorf und PRO PET Gastern ein intensives Match, das viele Chancen und Emotionen bot. Vor allem die Heimmannschaft, die Raxendorfer, zeigte eine starke Leistung und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg drei wichtige Punkte.

Startschuss und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann gleich mit hohem Tempo, als die Raxendorfer in der 5. Minute durch Nr. 8, Byma, die erste Abschlussmöglichkeit hatten. Der Druck der Heimmannschaft hielt an, obwohl sie in der 8. Minute einen Schockmoment erlebten, als ein Fehler ihres Torwarts beinahe zum Gegentor führte. Die Gasterner konnten jedoch keinen Nutzen daraus ziehen. Die erste wirkliche Gelegenheit für Gastern kam in der 26. Minute, doch auch hier stand der Torwart sicher.

In der 30. Minute wurde die Überlegenheit der Raxendorfer schließlich belohnt. Ein Elfmeter wurde ihnen zugesprochen, den Byma souverän im rechten Eck versenkte. Dieses Tor zum 1:0 spornte die Heimmannschaft weiter an, und sie dominierten das Spiel bis zur Halbzeitpause weiter.

Zweite Halbzeit – Raxendorf sichert den Sieg

Nach der Pause erhöhten die Gasterner ihren Einsatz, um den Rückstand aufzuholen. Ihre Bemühungen führten jedoch nicht zum Erfolg, trotz einer guten Freistoßchance in der 67. Minute, die direkt in die Arme des Torwarts ging. Die Raxendorfer verteidigten geschickt und ließen wenig zu. Ein besonderer Moment war in der 48. Minute zu sehen, als Kerbler auf der Linie klärte und somit einen sicher geglaubten Gegentreffer verhinderte.

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 79. Minute. Byma, der bereits den Elfmeter verwandelt hatte, setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Sartori, der den Ball unter die Latte hämmerte und das 2:0 erzielte. Die letzten Minuten des Spiels wurden noch einmal spannend, als in der 90. Minute Mottl von Raxendorf die Gelb-Rote Karte erhielt. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt Raxendorf den Vorsprung und sicherte sich den Sieg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stefan Steyrer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.