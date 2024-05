ESV Schwarzenau dreht das Spiel und besiegt SCU Koller Nondorf mit 3:1

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:00

In einer spannenden Begegnung der 24. Runde der 1. Klasse Waldviertel sicherte sich der ESV Schwarzenau einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SCU Koller Nondorf. Nach einem frühen Rückstand drehte Schwarzenau das Spiel dank eindrucksvoller Tore von Lukas Merkl, Miklas Pichler und Michael Bauer.

Überraschender Start – Nondorf geht in Führung

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Marcel Schuh die Gäste aus Nondorf bereits in der 10. Minute in Führung brachte. Ein gut durchdachter Spielzug über die linke Seite ermöglichte es Schuh, den Ball präzise ins lange Eck zu schießen und die Nondorfer unerwartet in Führung zu setzen. Die Heimmannschaft Schwarzenau, angeführt von ihrem energiegeladenen Mittelfeld, fand jedoch langsam ins Spiel zurück und begann, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben.

Schwarzenau schlägt zurück

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Lukas Merkl, den Ausgleich zu erzielen. In der 41. Minute verwandelte er eine scharfe Hereingabe mit einem präzisen Kopfball zum 1:1. Dieser Treffer gab den Schwarzenauern merklich Auftrieb, und sie kamen motiviert aus der Kabine, um die zweite Hälfte zu dominieren.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff zeigte Miklas Pichler seine Klasse, indem er in der 53. Minute nach einer Ecke am schnellsten reagierte und den Ball zum 2:1 ins Netz drückte. Die Nondorfer schienen von der Wendung überrascht und fanden nicht sofort eine Antwort auf die wiederholten Angriffe der Heimmannschaft. Schwarzenau kontrollierte nun das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen für den Gegner zu.

In der 59. Minute dann die Vorentscheidung: Michael Bauer, der schon mehrere gefährliche Aktionen initiiert hatte, krönte seine Leistung mit einem spektakulären Fernschuss, der unhaltbar im oberen Eck einschlug und den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Dieses Tor sorgte für großen Jubel unter den Heimfans und zementierte die Überlegenheit der Schwarzenauer in dieser Begegnung.

Trotz einiger Wechsel in den Schlussminuten, bei denen Trainer der Schwarzenauer frische Kräfte brachte, blieb es beim 3:1. Die Schwarzenauer verwalteten den Vorsprung geschickt und ließen bis zum Abpfiff in der 92. Minute keine nennenswerten Chancen mehr zu.

Mit diesem Sieg festigt der ESV Schwarzenau seine Position in der Liga und demonstriert einmal mehr seine Heimstärke. Der SCU Koller Nondorf hingegen muss nach dieser Niederlage wieder zurück an die Zeichentafel, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : Nondorf - 3:1 (1:1)

59 Michael Bauer 3:1

53 Miklas Pichler 2:1

41 Lukas Merkl 1:1

10 Marcel Schuh 0:1

