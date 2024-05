SV Weitra dominiert gegen 1. SV Vitis mit einem beeindruckenden 6:2

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:02

Im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Waldviertel lieferten sich der SV Weitra und der 1. SV Vitis ein aufregendes Duell, das vor allem durch eine starke zweite Halbzeit des Heimteams gekennzeichnet war. Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem beide Teams ihre Chancen nutzten, drehte der SV Weitra nach der Pause richtig auf und sicherte sich letztlich einen klaren 6:2-Sieg.

Erste Halbzeit: Ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Weitra

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff des Schiedsrichters. Der erste Höhepunkt des Spiels war ein Kopfballtor von Lukas Zivny für den 1. SV Vitis in der 14. Minute, der einen Freistoß zur frühen Führung nutzte. Doch der SV Weitra ließ sich nicht beirren und fand in der 21. Minute durch Jiri Novotny per Kopf nach einer Ecke den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Felix Rozliwka einen weiteren Glanzpunkt, indem er in der 40. Minute alleine auf den Torhüter zuging, diesen umspielte und zum 2:1 für den SV Weitra einschob.

Zweite Halbzeit: Weitra zieht davon

Tor, Toor, Tooor für SV Weitra zum 3:1. Genau das gleiche Bild wie beim 2:1, Felix lässt wieder den Tormann aussteigen und schließt ab. Glosa, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem dominierenden SV Weitra. Mathias Weiss erhöhte in der 57. Minute auf 3:1, indem er den Torhüter erneut umspielte und erfolgreich abschloss. Dieser Treffer schien das Selbstvertrauen des SV Weitra weiter zu stärken, denn in der 72. Minute legte Roman Wermke nach einer herausragenden Einzelaktion von Michael Nemec nach, der ihn perfekt in Szene setzte. Wermke musste nur noch ins leere Tor einschieben zum 4:1. Nur wenige Minuten später, in der 86. Minute, war es erneut Roman Wermke, der nach einem Fehler in der Abwehr von Vitis zum 5:1 traf. Kurz vor Spielende erzielte Petr Bartejs das sechste Tor für Weitra, indem er in der 88. Minute einen weiteren Angriff erfolgreich abschloss. Der 1. SV Vitis fand in der 90. Minute durch Thomas Veith noch ein kleines Trostpflaster, der zum 6:2-Endstand traf.

Weitra gewinnt auch in der Höhe verdient mit 6:2! Glosa, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 6:2 für den SV Weitra, der damit einen wichtigen Sieg in der Liga feiern konnte. Trotz der anfänglichen Führung durch Vitis zeigte Weitra Charakter und Effizienz, vor allem in der zweiten Halbzeit, was letztendlich den Unterschied ausmachte.

1. Klasse Waldviertel: Weitra : Vitis - 6:2 (2:1)

91 Thomas Veith 6:2

88 Petr Bartejs 6:1

86 Roman Wermke 5:1

72 Roman Wermke 4:1

57 Eigentor durch Mathias Weiss 3:1

40 Felix Rozliwka 2:1

21 Jiri Novotny 1:1

14 Lukas Zivny 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.