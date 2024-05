Klarer Erfolg für SC St. Martin: 4:0 gegen USV Brand-Nagelberg

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Waldviertel trafen der USV Brand-Nagelberg und der SC St. Martin aufeinander. Während die Heimmannschaft nach einer Niederlage gegen Nondorf versuchte, wieder in die Spur zu finden, ging es für die Gäste darum, die Chance auf den Meistertitel zu wahren. Die Begegnung endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für SC St. Martin, was ihre Ambitionen unterstreicht.

Schneller Führungstreffer durch Fabian Raffetzeder

Das Spiel begann dynamisch mit einem schnellen Angriff des SC St. Martin. Bereits in der 5. Minute nutzte Fabian Raffetzeder eine präzise Flanke von Stefan Teufel und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber, die USV Brand-Nagelberg, unter Druck, welche sich bemüht zeigten, jedoch im ersten Durchgang keine zwingenden Chancen herausarbeiten konnten. Der Regen machte es beiden Teams nicht leicht, doch insbesondere St. Martin zeigte sich spielbestimmend.

Spielunterbrechung wegen zu starkem Regen. St.Martin bisher spielbestimmend. Brand bemüht sich aber ist noch chancenlos. Ryan_Stekken, Ticker-Reporter

Zweite Halbzeit: St. Martin dominiert weiter

Nach der Pause erhöhte der SC St. Martin den Druck weiter. Stefan Teufel, der bereits beim ersten Tor als Vorlagengeber glänzte, setzte in der 74. Minute nach einem schönen Pass in die Tiefe zum 2:0 nach. Die Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Gäste standen defensiv sehr sicher und ließen kaum Möglichkeiten zu.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem Mann des Tages, Fabian Raffetzeder. In der 82. Minute erzielte er mit einem spektakulären Solo das 3:0 und unterstrich damit seine herausragende Leistung. Nur acht Minuten später, kurz vor dem Abpfiff, krönte Raffetzeder seine Leistung mit einem weiteren Treffer zum 4:0-Endstand, nachdem er erneut alleine durch die Abwehr dribbelte und den Ball ins Netz setzte.

Die Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg hatte an diesem Tag wenig entgegenzusetzen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Der SC St. Martin spielte eine beeindruckende Partie und nahm verdientermaßen alle drei Punkte mit. Mit diesem Sieg unterstreicht St. Martin ihre Ambitionen in der Liga und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz. Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit, in der keine weiteren nennenswerten Ereignisse mehr stattfanden.

Mit diesem klaren Sieg positioniert sich der Sportclub St. Martin weiterhin als starker Anwärter auf den Meistertitel in der 1. Klasse Waldviertel, während die Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg ihre Form suchen muss, um in den kommenden Spielen wieder Punkte sammeln zu können.

1. Klasse Waldviertel: Brand-Nagelberg : St. Martin - 0:4 (0:1)

92 Fabian Raffetzeder 0:4

82 Fabian Raffetzeder 0:3

74 Stefan Teufel 0:2

5 Fabian Raffetzeder 0:1

