Packender Heimsieg für UFC Lok Langschlag gegen SV Albrechtsberg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:39

Im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Waldviertel sicherte sich der UFC Lok Langschlag einen 4:2-Erfolg gegen die Gäste von SV Albrechtsberg. Trotz eines frühen Rückstandes kämpften sich die Gastgeber eindrucksvoll zurück und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit vollständig.

Erste Halbzeit: Albrechtsberg dominiert, Langschlag holt auf

Die Partie begann schwungvoll, mit dem ersten Tor der Albrechtsberger, die in der 25. Minute durch Jakub Kuznik in Führung gingen. Dieser schlenzte den Ball aus 20 Metern perfekt ins Kreuzeck, ein Schuss, der dem Torwart des UFC Lok Langschlag, Manuel Hahn, keine Chance ließ. Doch der UFC Lok Langschlag zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach einigen verpassten Chancen in den folgenden Minuten, darunter eine Doppelchance durch Niklas Höbarth, gelang schließlich in der 31. Minute der verdiente Ausgleich. Patrick Prock setzte Milan Stanek in Szene, der aus knapp 20 Metern den Ball flach ins Eck zirkelte.

Kurz vor der Pause schlug jedoch SV Albrechtsberg zurück und ging durch einen weiteren Treffer von Markus Gromann, der eine missglückte Abwehraktion von Manuel Hahn nutzte, erneut in Führung. Mit einem Spielstand von 1:2 ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Lok Langschlag dreht auf

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft. Patrik Vanek war es, der in der 52. Minute mit einem sehenswerten Heber den Ausgleich erzielte, nachdem er eine brillante Flanke von Zdenek Kuna verwertete. Der UFC Lok Langschlag gewann zunehmend an Selbstvertrauen und drängte auf die Führung, die schließlich in der 59. Minute folgte. Eine Traumflanke von Daniel Ertl verwertete wiederum Patrik Vanek mit einem volley genommenen Schuss zum 3:2.

Der vorentscheidende Treffer fiel in der 82. Minute, als Niklas Höbarth nach einem Eckball das erlösende 4:2 erzielte. Dieses Tor sorgte für große Erleichterung bei den Fans und Spielern des UFC Lok Langschlag, die nun wussten, dass der Sieg greifbar war. Trotz weiterer Wechsel und Anstrengungen von beiden Seiten, blieb es beim 4:2, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab, was den Sieg für UFC Lok Langschlag besiegelte.

1. Klasse Waldviertel: Langschlag : Albrechtsberg - 4:2 (1:2)

83 Niklas Höbarth 4:2

61 Patrik Vanek 3:2

54 Patrik Vanek 2:2

42 Markus Gromann 1:2

29 Milan Stanek 1:1

23 Jakub Kuznik 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter AmatörT1cker69 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.