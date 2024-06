Spannendes Remis zwischen USV Brand-Nagelberg und SV Waldhausen

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Waldviertel trennten sich der USV Brand-Nagelberg und der SV Waldhausen mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft und bot zahlreiche Torszenen und spannende Momente. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und teilten sich am Ende verdient die Punkte.

Frühe Führung für Waldhausen

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und die Gäste aus Waldhausen hatten die erste Großchance bereits in der 5. Minute, als ein Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte. Wenig später, in der 11. Minute, kam die USV Brand-Nagelberg zu ihrem ersten Torschuss, konnte aber ebenfalls nicht verwerten. Das Spiel war von Beginn an offen und beide Mannschaften spielten mutig nach vorne.

Kopfball an die Latte! schlaWiener, Ticker-Reporter

In der 17. Minute hatte die Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg erneut Pech, als ein Kopfball nur die Latte traf. Kurz darauf, in der 19. Minute, folgte eine weitere Großchance für das Heimteam, die jedoch ungenutzt blieb.

25. min. - Tor zählt nicht (Stürmerfoul) schlaWiener, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Waldhausen blieben ebenfalls gefährlich und nutzten schließlich in der 28. Minute eine ihrer Chancen zur Führung. Daniel Gutmann erzielte das 0:1 für den Sportverein Waldhausen und brachte sein Team in Front.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und erhöhten den Druck. In der 40. Minute wurden sie für ihre Bemühungen belohnt: Vojtech Preucil glich für die USV Brand-Nagelberg zum 1:1 aus. Das Tor fiel nach einer Vorlage des Torwarts und sorgte für großen Jubel bei den Heimfans. Mit diesem ausgeglichenen Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv, obwohl in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit noch nicht viel passierte. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der 61. Minute hatte die USV Brand-Nagelberg eine große Chance zur Führung, doch der Ball ging knapp daneben.

In der 64. Minute gingen die Gäste aus Waldhausen erneut in Führung. Tomas Kirchner traf zum 1:2 und stellte damit die Weichen auf Sieg für sein Team. Die USV Brand-Nagelberg steckte jedoch nicht auf und drängte weiter auf den Ausgleich. Bereits in der 66. Minute hatte die Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg die nächste Möglichkeit, doch der Schuss verfehlte das Tor.

Torschuss von Waldhausen über das Tor (71.). schlaWiener, Ticker-Reporter

Die Schlussphase war geprägt von einer hohen Intensität und zahlreichen Angriffen auf beiden Seiten. In der 82. Minute gelang Vojtech Preucil schließlich der verdiente Ausgleich zum 2:2 für die USV Brand-Nagelberg. Mit diesem Treffer war der Spielstand wieder ausgeglichen und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt.

Die USV Brand-Nagelberg setzte in den letzten Minuten alles auf eine Karte und erspielte sich mehrere Eckbälle, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Auch die Gäste aus Waldhausen kamen noch zu Chancen, aber auch ihnen gelang kein weiterer Treffer. Nach 90 Minuten und einer Nachspielzeit von 6 Minuten beendete der Schiedsrichter schließlich das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

Dieses spannende Duell zwischen der USV Brand-Nagelberg und dem SV Waldhausen zeigte eindrucksvoll, warum der Fußball so faszinierend ist. Beide Teams kämpften bis zum Schluss und boten den Zuschauern ein wahres Spektakel.

1. Klasse Waldviertel: Brand-Nagelberg : Waldhausen - 2:2 (1:1)

82 Vojtech Preucil 2:2

64 Tomas Kirchner 1:2

40 Vojtech Preucil 1:1

28 Daniel Gutmann 0:1

