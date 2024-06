Punkt reicht zum Titel: ESV Schwarzenau und SC St. Martin trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung zwischen dem ESV Schwarzenau und dem SC St. Martin trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel, das in der 25. Runde der 1. Klasse Waldviertel stattfand, sah zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Jiri Miker brachte die Gäste in Führung, bevor Marvin Pichler in der Nachspielzeit den Ausgleich für die Hausherren erzielte. Trotz des Unentschiedens konnten die Lainsitztaler ihren Meistertitel feiern.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel zwischen dem ESV Schwarzenau und dem SC St. Martin begann pünktlich mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Von Beginn an war klar, dass beide Teams motiviert waren, um den entscheidenden Sieg zu erringen. Für den SC St. Martin stand viel auf dem Spiel, denn mit einem Sieg konnten sie sich den Meistertitel der 1. Klasse Waldviertel sichern.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Kampf im Mittelfeld, wobei beide Mannschaften sich wenige Chancen herausspielen konnten. Der ESV Schwarzenau und der Sportclub St. Martin zeigten eine starke Defensivleistung und ließen dem Gegner wenig Raum, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Es blieb bis zur Halbzeit beim torlosen 0:0, obwohl beide Teams bemüht waren, die Führung zu erzielen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen merklich. In der 60. Minute war es schließlich Jiri Miker, der die Gäste aus St. Martin mit einem Traumtor ins Kreuzeck in Führung brachte. Der Treffer löste großen Jubel bei den mitgereisten Fans und der Mannschaft aus, denn es war ein entscheidender Schritt in Richtung Meisterschaft.

Der ESV Schwarzenau ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter, um den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel blieb spannend und intensiv, während die Minuten verstrichen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde die Anspannung noch einmal größer, da der ESV Schwarzenau zunehmend Druck auf die Defensive des SC St. Martin ausübte.

In der 90. Minute wurde die Geduld der Hausherren schließlich belohnt. Nach einem Freistoß war es Marvin Pichler, der den Ball zum 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte. Der Ausgleichstreffer sorgte für ausgelassene Freude bei den Schwarzenauern und ihren Fans.

Die Lainsitztaler sind durch das Unentschieden in Waldhausen Meister! Glückwunsch an den SC St. Martin zum Meistertitel! Kitzi_15, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete die Partie schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Trotz des verpassten Sieges konnten die Lainsitztaler vom SC St. Martin dennoch jubeln, denn das Unentschieden reichte aus, um den Meistertitel der 1. Klasse Waldviertel zu sichern. Herzlichen Glückwunsch an den SC St. Martin zum verdienten Meistertitel!

1. Klasse Waldviertel: Schwarzenau : St. Martin - 1:1 (0:0)

92 Marvin Pichler 1:1

60 Jiri Miker 0:1

