USV Raxendorf besiegt SV Albrechtsberg mit 3:1 in spannender Partie

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Waldviertel konnte der USV Raxendorf einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SV Albrechtsberg erringen. Die Partie bot zahlreiche Chancen und dramatische Momente, die das Publikum bis zum Schlusspfiff in Atem hielten. Der Union Sportverein Raxendorf setzte sich durch Tore von Michael Böhm, Jakub Býma und einem Eigentor in den letzten Minuten durch.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen dem SV Albrechtsberg und dem USV Raxendorf angepfiffen. In den Anfangsminuten zeigten beide Teams viel Engagement, wobei die Gäste aus Raxendorf die ersten nennenswerten Chancen verzeichneten. In der 9. Minute verpassten sie eine Doppelchance knapp, und nur eine Minute später ging ein Schuss von Michael Böhm am Tor der Albrechtsberger vorbei.

Der SV Albrechtsberg kam in der 11. Minute durch einen Freistoß zu einer ersten Möglichkeit, die jedoch sicher vom Torhüter der Raxendorfer gehalten wurde. In der 16. Minute trafen die Albrechtsberger nach einem Stangenschuss erneut das Aluminium, was die erste große Chance für die Heimmannschaft darstellte. Weitere gefährliche Aktionen folgten in der 24. Minute mit einem Lattenschuss, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

In der 19. Minute zeigte der Union Sportverein Raxendorf eine weitere Topchance, konnte diese aber nicht verwerten. Schließlich war es Michael Böhm, der in der 38. Minute das erste Tor des Spiels erzielte und den USV Raxendorf mit 1:0 in Führung brachte. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Gäste, obwohl beide Teams zahlreiche Chancen hatten.

Zweite Halbzeit: Raxendorf baut die Führung aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Raxendorfer ihre Offensive fort. In der 60. Minute erhöhte Jakub Býma auf 2:0 für den USV Raxendorf und verschaffte seiner Mannschaft damit einen komfortablen Vorsprung. Der SV Albrechtsberg gab sich jedoch nicht geschlagen und suchte weiter nach Möglichkeiten, den Rückstand zu verkürzen.

Die Bemühungen der Albrechtsberger wurden in der 69. Minute belohnt, als Martin Teufel den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Die Gastgeber drängten weiter auf den Ausgleich und hatten in der 82. Minute eine vielversprechende Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Der SV Albrechtsberg zeigte in dieser Phase des Spiels viel Kampfgeist und setzte die Gäste unter Druck.

Die Schlussphase war von weiteren spannenden Momenten geprägt. In der 87. Minute gelang es den Raxendorfern, durch ein Eigentor des SV Albrechtsberg auf 3:1 zu erhöhen. Rafael Öttl war der Nutznießer dieser unglücklichen Aktion und stellte somit den Endstand her. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte der SV Albrechtsberg noch eine Möglichkeit durch einen Freistoß, der jedoch vom Torhüter der Raxendorfer pariert wurde.

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den USV Raxendorf. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, aber letztlich war es der Union Sportverein Raxendorf, der die entscheidenden Tore erzielte und sich durchsetzte.

1. Klasse Waldviertel: Albrechtsberg : Raxendorf - 1:3 (0:1)

87 Eigentor durch Rafael Öttl 1:3

69 Martin Teufel 1:2

60 Jakub Býma 0:2

38 Michael Böhm 0:1

